Серфер чуть не лишился руки из-за акулы в популярном туристическом месте

Акула атаковала 40-летнего американского серфингиста Мэтта Бендера, решившего потренироваться на пляже Нью-Смирна во Флориде, который еще прозвали "мировой столицей укусов акул", сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, мужчине чудом удалось выжить в схватке с животным.

Сейчас Бендер находится в больнице, у него повреждено плечо, его близкие призвали в социальных сетях молиться за него.

Несмотря на постоянные предупреждения властей об опасности на Нью-Смирна серферы стремятся поймать волну именно в этой части океана.

"Пляж, расположенный в бухте к северо-востоку от Орландо, часто кишит акулами, но серферы обычно невозмутимы. В 2024 году Нью-Смирна-Бич был назван "мировой столицей нападений акул" по версии Международного досье нападений акул (ISAF)", – говорится в материале.

Уточняется, что близ пляжа с 1837 года зарегистрировано 361 неспровоцированное нападение акул на человека, а с 2010 по 2024 год произошло 12 смертельных случаев во время серфинга.

Кроме того, американские власти признали пляж самым опасным в стране из-за его нахождения в центре "аллеи ураганов".

Ранее на популярных курортах ввели режим повышенной готовности из-за нашествия акул.