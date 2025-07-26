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Мир

В Китае появится шашлычный колледж

Колледж барбекю откроют в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 08:28 Фото: pixabay
В провинции Хунань откроют учебное заведение, где будут изучать и улучшать всю цепочку индустрии барбекю, сообщает Zakon.kz.

Обучение также будет включать производство приправ, переработку овощей, логистику и, конечно, подготовку мяса. Как пишет China Daily, институт будет ежегодно набирать от 50 до 100 студентов на трехлетнюю программу профессиональной подготовки по двум направлениям:

  • приготовление барбекю;
  • управление бизнесом.

Широкому кругу желающих предложат курсы продолжительностью от полугода до года. Однако инициатива была встречена скептически. Некоторые задаются вопросом, действительно ли формальное образование в этой области поможет индустрии барбекю.

Тем не менее колледж откроют в городе Юэян, известный своей изысканной кухней барбекю. Оказалось, что барбекю является центральной частью экономики общественного питания Юэяна. В городе расположено более двух тысяч точек барбекю и работают 50 тыс. человек. Предполагаемый годовой объем производства превышает 2 млрд юаней, или 280 млн долларов США.

В Нью-Йорке Чайный бренд Pure Leaf установил автомат, который предлагает отдохнуть от телефона за бутылочкой холодного чая.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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