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Технологии

В Нью-Йорке установили чайный автомат для отдыха от телефона

Чайный бренд Pure Leaf установил в Нью-Йорке автомат для отдыха, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 07:12 Фото: pixabay
Чайный бренд Pure Leaf установил в Нью-Йорке автомат, который предлагает отдохнуть, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным общенационального опроса, 76% людей ощущают себя лучше после даже короткого перерыва. Поэтому на днях бренд установил на общественной площади Нью-Йорка автомат, оснащенный большим экраном и сейфом, а также диван, накрытый зонтиком, и маленький столик. Представитель бренда со стороны снимал происходящее. Об этом пишет Event Marketer.

Заинтересованные потребители осторожно подходили к экрану, приглашавшему их положить телефон на зарядную панель в сейфе, чтобы начать. Затем ящик закрывался, а на экране появлялась иконка замка и сообщение "Начните перерыв на чай". После этого выдавалась бутылка чая Pure Leaf.

В течение следующих 10 минут у участника не было другого выбора, как сесть и насладиться напитком. Когда время истекало, дверца сейфа открывалась.

Судя по реакции на видео, доживали до возврата без стресса не все.

"Дико крутая идея!" – отметили в комментариях под видео.

А бариста Starbucks негодуют из-за новой политики компании писать на стаканчиках от руки доброжелательные фразы: "Наслаждайтесь", "Хорошего дня!", "Приходите еще" и другие.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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