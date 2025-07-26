Премьер-министр Великобритании заявил о возможном признании палестинского государства

Вслед за главой Франции и премьер Великобритании Кир Стармер заявил о возможном признании Палестины отдельным государством, сообщает Zakon.kz.

Он пояснил, что его создание – один из путей урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

"Признание палестинского государства должно быть одним из этих шагов. Это моя однозначная позиция", – подчеркнул Стармер в социальной сети Х.

Премьер добавил, что работает над этим вопросом вместе с ближайшими союзниками.

Также в опубликованном политиком сообщении отмечается, что Британия намерена "приложить все усилия", чтобы обеспечить палестинцев продовольствием и другой необходимой помощью. По его словам, также необходимо в срочном порядке эвакуировать детей, которым требуется неотложное медицинское вмешательство.

The appalling scenes in Gaza are unrelenting.



The UK will pull every lever we have to get food and lifesaving support to Palestinians, and we will evacuate children who need urgent medical assistance.



This humanitarian catastrophe must end. pic.twitter.com/eNg7E5ABme — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 25, 2025

24 июля 2025 года о необходимости признания Палестины отдельным государством заявил и президент Франции Эммануэль Макрон. В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил такое решение, считая это поощрением террора.

25 июля 2025 года президент США Дональд Трамп назвал заявление Макрона про признание Палестины не имеющим значения.