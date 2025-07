Премьер-министр Великобритании заявил о возможном признании палестинского государства

Он пояснил, что его создание – один из путей урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Премьер добавил, что работает над этим вопросом вместе с ближайшими союзниками.

Также в опубликованном политиком сообщении отмечается, что Британия намерена "приложить все усилия", чтобы обеспечить палестинцев продовольствием и другой необходимой помощью. По его словам, также необходимо в срочном порядке эвакуировать детей, которым требуется неотложное медицинское вмешательство.

The appalling scenes in Gaza are unrelenting.



The UK will pull every lever we have to get food and lifesaving support to Palestinians, and we will evacuate children who need urgent medical assistance.



This humanitarian catastrophe must end. pic.twitter.com/eNg7E5ABme