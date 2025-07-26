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Мир

Премьер-министр Великобритании заявил о возможном признании палестинского государства

флаг, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 14:55 Фото: pexels
Вслед за главой Франции и премьер Великобритании Кир Стармер заявил о возможном признании Палестины отдельным государством, сообщает Zakon.kz.

Он пояснил, что его создание – один из путей урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

"Признание палестинского государства должно быть одним из этих шагов. Это моя однозначная позиция", – подчеркнул Стармер в социальной сети Х.

Премьер добавил, что работает над этим вопросом вместе с ближайшими союзниками.

Также в опубликованном политиком сообщении отмечается, что Британия намерена "приложить все усилия", чтобы обеспечить палестинцев продовольствием и другой необходимой помощью. По его словам, также необходимо в срочном порядке эвакуировать детей, которым требуется неотложное медицинское вмешательство.

24 июля 2025 года о необходимости признания Палестины отдельным государством заявил и президент Франции Эммануэль Макрон. В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил такое решение, считая это поощрением террора.

25 июля 2025 года президент США Дональд Трамп назвал заявление Макрона про признание Палестины не имеющим значения.

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Андрей Дюсупов
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