Экоактивистка Грета Тунберг обратилась к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру с призывом остановить геноцид в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

Кир Стармер должен выполнить свою "законную обязанность действовать, чтобы предотвратить геноцид", заявила Грета Тунберг 7 сентября 2025 года изданию Guardian во время поездки на борту гуманитарной флотилии, направляющейся в Газу.

Шведская активистка заявила, что "ощущается значительное отсутствие тех, кто по международному праву обязан действовать", и подчеркнула, что правительства должны "предотвращать геноцид, а не поддерживать режим апартеида".

В своем послании Стармеру, которого его собственные депутаты настоятельно призвали не встречаться с главой израильского государства в среду, Тунберг заявила:

"Слова, которые мы будем использовать для описания людей, стоящих на неправильной стороне истории, поддерживающих или совершающих военные преступления, – эти слова пока не существуют, эти оскорбления пока не существуют, но мы будем использовать их по отношению к таким людям, как Стармер".

Она сказала, что люди во всем мире "просыпаются" и видят, что происходит с палестинским народом, и отказываются "смотреть прямую трансляцию геноцида".

"Мы видели, как гражданское население по всему миру активизировалось, но ощущается острая нехватка тех, кто по закону обязан это сделать, – сказала она. – Эти правительства, эти люди у власти обязаны действовать, чтобы предотвратить геноцид и не поддерживать режим апартеида".

За первые две недели августа более 7 тыс. детей младше пяти лет получили лечение от острого недоедания в клиниках ЮНИСЕФ в секторе Газа.

