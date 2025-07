В Индии мужчина выдавал себя за посла вымышленных стран

По информации The Guardian, Харшвардхан Джайн вел свою деятельность из арендованного роскошного дома на окраине Нью-Дели.

Джайн говорил людям, что у него есть связи в "дружественных странах" и что он может помочь устроиться на хорошую работу за рубежом.

Также в ходе обыска у Джайна изъяли около 4,5 млн рупий наличными и иностранную валюту. Полиция считает, что он также мог отмывать деньги через подставные компании за границей.

UP STF has busted a fake embassy being run from a swanky house in Ghaziabad, Uttar Pradesh. The arrested suspect Harshvardhan Jain used to portray himself as ambassador of nations like West Arctica, Sabroga, Poulvia and Lodonia. Multiple fake stamps, passports,… pic.twitter.com/Pw8bDxOjCy