В Индии мужчина выдавал себя за посла вымышленных стран

В Индии арестовали 47-летнего мужчину, который выдавал себя за посла двух вымышленных государств и обманывал граждан, обещая им трудоустройство за рубежом, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, Харшвардхан Джайн вел свою деятельность из арендованного роскошного дома на окраине Нью-Дели.

"Он представлялся "послом" или "советником" стран с необычными названиями "Себорга" и "Вестарктика". На самом деле таких стран не существует, их нет на карте и они не признаны ни одним государством", – рассказали журналистам в полиции.

Джайн говорил людям, что у него есть связи в "дружественных странах" и что он может помочь устроиться на хорошую работу за рубежом.

Чтобы выглядеть убедительно, он создал полноценное "посольство" с поддельными документами, печатями, флагами и даже фотографиями с мировыми лидерами. У его дома стояли дорогие машины с фальшивыми дипломатическими номерами. Внутри полиция нашла поддельные паспорта, документы с гербами МИД Индии и других вымышленных стран.

Также в ходе обыска у Джайна изъяли около 4,5 млн рупий наличными и иностранную валюту. Полиция считает, что он также мог отмывать деньги через подставные компании за границей.

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UP STF has busted a fake embassy being run from a swanky house in Ghaziabad, Uttar Pradesh. The arrested suspect Harshvardhan Jain used to portray himself as ambassador of nations like West Arctica, Sabroga, Poulvia and Lodonia. Multiple fake stamps, passports,… pic.twitter.com/Pw8bDxOjCy — Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 23, 2025

По данным СМИ, Джайн родился в богатой семье и учился бизнесу в Индии и в Лондоне. Это не первый раз, когда он попадает в поле зрения полиции: в 2011 году его уже задерживали за использование запрещённого спутникового телефона. На этот раз ему предъявили обвинения в подделке документов, мошенничестве и незаконном присвоении статуса официального лица. Полиция продолжает расследование и выясняет, сколько людей могли пострадать от его действий.

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