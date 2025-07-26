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Мир

В Индии мужчина выдавал себя за посла вымышленных стран

мошенничество, , фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 17:43 Фото: Х/WADailyNews
В Индии арестовали 47-летнего мужчину, который выдавал себя за посла двух вымышленных государств и обманывал граждан, обещая им трудоустройство за рубежом, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, Харшвардхан Джайн вел свою деятельность из арендованного роскошного дома на окраине Нью-Дели.

"Он представлялся "послом" или "советником" стран с необычными названиями "Себорга" и "Вестарктика". На самом деле таких стран не существует, их нет на карте и они не признаны ни одним государством", – рассказали журналистам в полиции.

Джайн говорил людям, что у него есть связи в "дружественных странах" и что он может помочь устроиться на хорошую работу за рубежом.

Чтобы выглядеть убедительно, он создал полноценное "посольство" с поддельными документами, печатями, флагами и даже фотографиями с мировыми лидерами. У его дома стояли дорогие машины с фальшивыми дипломатическими номерами. Внутри полиция нашла поддельные паспорта, документы с гербами МИД Индии и других вымышленных стран.

Также в ходе обыска у Джайна изъяли около 4,5 млн рупий наличными и иностранную валюту. Полиция считает, что он также мог отмывать деньги через подставные компании за границей.

По данным СМИ, Джайн родился в богатой семье и учился бизнесу в Индии и в Лондоне. Это не первый раз, когда он попадает в поле зрения полиции: в 2011 году его уже задерживали за использование запрещённого спутникового телефона. На этот раз ему предъявили обвинения в подделке документов, мошенничестве и незаконном присвоении статуса официального лица. Полиция продолжает расследование и выясняет, сколько людей могли пострадать от его действий.

Ранее в Индии двое братьев женились на одной и той же девушке. Это стало возможным благодаря древней традиции. 

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Андрей Дюсупов
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