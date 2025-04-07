Токаев назначил бывшего министра юстиции Ескараева послом в Индии

7 апреля 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов Казахстана в Польше и Индии, сообщает Zakon.kz.

Так, Азамат Ескараев назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Индии . Об этом указано на сайте Акорды.

Кроме того:

"Жалгасбаев Нурлан Адельевич назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Польша, он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Республике Индия, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству".

Другим указом главы государства Алим Кирабаев освобожден от должности посла Казахстана в Республике Польша.





Азамат Ескараев родился в 1979 году в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию. В разные годы работал ведущим специалистом Департамента законодательства Министерства юстиции; начальником отдела Департамента законодательства Министерства юстиции; начальником управления Департамента подзаконных актов Министерства юстиции; и.о. ведущего специалиста Департамента внутренней администрации Министерства юстиции; помощником министра юстиции Республики Казахстан; директором Департамента аналитики и стратегического планирования Министерства юстиции и т.д. С января 2023 года по январь 2025 года занимал должность министра юстиции.





Нурлан Жалгасбаев родился в 1970 году. Окончил Петрозаводский государственный университет, дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса.

Фото: gov.kz