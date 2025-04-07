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События

Токаев назначил бывшего министра юстиции Ескараева послом в Индии

Токаев назначил Ескараева послом в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 15:03 Фото: gov.kz
7 апреля 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов Казахстана в Польше и Индии, сообщает Zakon.kz.

Так, Азамат Ескараев назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Индии. Об этом указано на сайте Акорды.

Кроме того:

"Жалгасбаев Нурлан Адельевич назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Польша, он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Республике Индия, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству".
Другим указом главы государства Алим Кирабаев освобожден от должности посла Казахстана в Республике Польша. 

Азамат Ескараев родился в 1979 году в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию. В разные годы работал ведущим специалистом Департамента законодательства Министерства юстиции; начальником отдела Департамента законодательства Министерства юстиции; начальником управления Департамента подзаконных актов Министерства юстиции; и.о. ведущего специалиста Департамента внутренней администрации Министерства юстиции; помощником министра юстиции Республики Казахстан; директором Департамента аналитики и стратегического планирования Министерства юстиции и т.д. С января 2023 года по январь 2025 года занимал должность министра юстиции.

Нурлан Жалгасбаев родился в 1970 году. Окончил Петрозаводский государственный университет, дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса.

Фото: gov.kz

В разные годы работал в посольствах Казахстана в Литве, Грузии, Норвегии, Италии и в постоянном представительстве Казахстана при ООН в Нью-Йорке; в СВМДА. 

Утром 7 апреля стало известно, что экс-аким Усть-Каменогорска стал первым заместителем акима ВКО.
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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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