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Неожиданный секрет долгой жизни назвала 103-летняя британка

неожиданный секрет долголетия назвала 103-летняя британка, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 21:39 Фото: pixabay
В Великобритании 103-летняя Марджери Джейкобс назвала секрет долголетия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Harborough Mail, женщина родилась 1 июня 1922 года и была младшей из пяти детей. Во время Второй мировой войны она работала помощницей делопроизводителя. У нее двое детей, двое внуков и четыре правнука.

Отмечается, что до глубокой старости долгожительница жила самостоятельно и переехала в дом престарелых лишь в августе 2024 года, когда ей было 102 года. Она любит проводить время в саду и увлекается литературой и поэзией.

Согласно данным портала, в честь дня рождения Марджери Джейкобс семья и сотрудники дома престарелых организовали празднование с воздушными шарами и тортом. Когда у пенсионерки спросили, как ей удалось дожить до таких лет, она посоветовала не унывать и пить красное вино.

"Очень важно всегда сохранять позитивный настрой и заботиться о других больше, чем о себе. А еще – побольше красного вина и свежего воздуха!" Марджери Джейкобс

Ранее сообщалось, насколько выросли расходы на здравоохранение.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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