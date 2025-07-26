Два пожара за сутки произошли в церкви Нотр-Дам-де-Шам в Париже
Об этом пишет издание Famille Chrétienne со ссылкой на источник в полиции.
"Церковь Нотр-Дам-де-Шам, расположенная на... бульваре Монпарнас в шестом округе Парижа, стала целью поджога преступного происхождения ", – говорится в сообщении.
Согласно данным портала, возгорание произошло в четверг во второй половине дня в часовне Святого Иосифа. Огонь повредил деревянные панели и недавно отреставрированное полотно. Пожар удалось быстро потушить, пострадавших нет.
Как уточняется, до этого в среду утром в церкви начался пожар по неосторожности. Предположительно, причиной возгорания стала неисправность электрической цепи. Огонь привел к неисправности звуковой системы и повредил орган.
Кюре Нотр-Дам-де-Шам Камий Миллур на сайте церкви заявил, что в связи с возгораниями в комиссариат было направлено заявление. Сама церковь останется закрытой для посещения на неопределенный срок на время расследования.
🚨🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Contrairement à ce qu’avait affirmé la mairie, l’incendie de l’église Notre-Dame-des-Champs, dans le 6e arrondissement de Paris, n’a rien d’ACCIDENTEL.— Bastion (@BastionMediaFR) July 25, 2025
L’origine de l’incendie est désormais confirmée comme CRIMINELLE. Il s’agit de la deuxième attaque… pic.twitter.com/umNuWwcyA2
Ранее сообщалось, что в Турции бушуют масштабные пожары.