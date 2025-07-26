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Мир

Два пожара за сутки произошли в церкви Нотр-Дам-де-Шам в Париже

пожар в католической церкви Нотр-Дам-де-Шам, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 21:18 Фото: wikipedia
В Париже предполагают серию поджогов на фоне двух возгораний, которые произошли за сутки в католической церкви Нотр-Дам-де-Шам, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Famille Chrétienne со ссылкой на источник в полиции.

"Церковь Нотр-Дам-де-Шам, расположенная на... бульваре Монпарнас в шестом округе Парижа, стала целью поджога преступного происхождения ", – говорится в сообщении.

Согласно данным портала, возгорание произошло в четверг во второй половине дня в часовне Святого Иосифа. Огонь повредил деревянные панели и недавно отреставрированное полотно. Пожар удалось быстро потушить, пострадавших нет.

Как уточняется, до этого в среду утром в церкви начался пожар по неосторожности. Предположительно, причиной возгорания стала неисправность электрической цепи. Огонь привел к неисправности звуковой системы и повредил орган.

Кюре Нотр-Дам-де-Шам Камий Миллур на сайте церкви заявил, что в связи с возгораниями в комиссариат было направлено заявление. Сама церковь останется закрытой для посещения на неопределенный срок на время расследования.

Ранее сообщалось, что в Турции бушуют масштабные пожары.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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