Два пожара за сутки произошли в церкви Нотр-Дам-де-Шам в Париже

В Париже предполагают серию поджогов на фоне двух возгораний, которые произошли за сутки в католической церкви Нотр-Дам-де-Шам, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Famille Chrétienne со ссылкой на источник в полиции.

"Церковь Нотр-Дам-де-Шам, расположенная на... бульваре Монпарнас в шестом округе Парижа, стала целью поджога преступного происхождения ", – говорится в сообщении.

Согласно данным портала, возгорание произошло в четверг во второй половине дня в часовне Святого Иосифа. Огонь повредил деревянные панели и недавно отреставрированное полотно. Пожар удалось быстро потушить, пострадавших нет.

Как уточняется, до этого в среду утром в церкви начался пожар по неосторожности. Предположительно, причиной возгорания стала неисправность электрической цепи. Огонь привел к неисправности звуковой системы и повредил орган.

Кюре Нотр-Дам-де-Шам Камий Миллур на сайте церкви заявил, что в связи с возгораниями в комиссариат было направлено заявление. Сама церковь останется закрытой для посещения на неопределенный срок на время расследования.

🚨🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Contrairement à ce qu’avait affirmé la mairie, l’incendie de l’église Notre-Dame-des-Champs, dans le 6e arrondissement de Paris, n’a rien d’ACCIDENTEL.



L’origine de l’incendie est désormais confirmée comme CRIMINELLE. Il s’agit de la deuxième attaque… pic.twitter.com/umNuWwcyA2 — Bastion (@BastionMediaFR) July 25, 2025

Ранее сообщалось, что в Турции бушуют масштабные пожары.