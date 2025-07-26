Жертвы, эвакуация и аномальная жара: в Турции бушуют масштабные пожары

13 человек погибли, более 1,3 тыс. жителей турецких провинций Мерсин и Карабюк были экстренно эвакуированы из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NTV, лесной пожар, начавшийся на востоке провинции Анталья, охватил в субботу из-за сильного ветра ряд районов соседней провинции Мерсин.

"В рамках предосторожности эвакуированы 125 жителей деревни Караага и 139 жителей деревни Лале в провинции Мерсин, а также 260 единиц мелкого рогатого скота", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные продолжают тушить лесной пожар у деревни Чавушлар провинции Карабюк на севере страны.

"Эвакуированы более тысячи жителей 613 домов", – сообщает канал.

Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявил, что в субботу пожарные смогли локализовать семь лесных пожаров в шести провинциях. В частности, отмечает канал, в результате пожара на плато Сёгут провинции Аланья огнем уничтожено 40 га леса.

Кроме того, температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50 градусам.

The geography of natural fires in Turkey continues to expand



Now the forest fires have spread to the south of the country from Kilis province to Siirt. pic.twitter.com/eKF6Oit7R3 — GeoWar Scope (@GeoWarScope1) July 23, 2025

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в урочище Кокмойын в области Жетысу.