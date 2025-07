Жертвы, эвакуация и аномальная жара: в Турции бушуют масштабные пожары

По информации телеканала NTV, лесной пожар, начавшийся на востоке провинции Анталья, охватил в субботу из-за сильного ветра ряд районов соседней провинции Мерсин.

Отмечается, что пожарные продолжают тушить лесной пожар у деревни Чавушлар провинции Карабюк на севере страны.

Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявил, что в субботу пожарные смогли локализовать семь лесных пожаров в шести провинциях. В частности, отмечает канал, в результате пожара на плато Сёгут провинции Аланья огнем уничтожено 40 га леса.

Кроме того, температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50 градусам.

The geography of natural fires in Turkey continues to expand



Now the forest fires have spread to the south of the country from Kilis province to Siirt. pic.twitter.com/eKF6Oit7R3