Жертвы, эвакуация и аномальная жара: в Турции бушуют масштабные пожары
По информации телеканала NTV, лесной пожар, начавшийся на востоке провинции Анталья, охватил в субботу из-за сильного ветра ряд районов соседней провинции Мерсин.
"В рамках предосторожности эвакуированы 125 жителей деревни Караага и 139 жителей деревни Лале в провинции Мерсин, а также 260 единиц мелкого рогатого скота", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные продолжают тушить лесной пожар у деревни Чавушлар провинции Карабюк на севере страны.
"Эвакуированы более тысячи жителей 613 домов", – сообщает канал.
Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявил, что в субботу пожарные смогли локализовать семь лесных пожаров в шести провинциях. В частности, отмечает канал, в результате пожара на плато Сёгут провинции Аланья огнем уничтожено 40 га леса.
Кроме того, температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50 градусам.
The geography of natural fires in Turkey continues to expand— GeoWar Scope (@GeoWarScope1) July 23, 2025
Now the forest fires have spread to the south of the country from Kilis province to Siirt. pic.twitter.com/eKF6Oit7R3
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в урочище Кокмойын в области Жетысу.