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Мир

Жертвы, эвакуация и аномальная жара: в Турции бушуют масштабные пожары

пожар в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 19:47 Фото: социальные сети X/@KeepingKen
13 человек погибли, более 1,3 тыс. жителей турецких провинций Мерсин и Карабюк были экстренно эвакуированы из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NTV, лесной пожар, начавшийся на востоке провинции Анталья, охватил в субботу из-за сильного ветра ряд районов соседней провинции Мерсин.

"В рамках предосторожности эвакуированы 125 жителей деревни Караага и 139 жителей деревни Лале в провинции Мерсин, а также 260 единиц мелкого рогатого скота", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные продолжают тушить лесной пожар у деревни Чавушлар провинции Карабюк на севере страны.

"Эвакуированы более тысячи жителей 613 домов", – сообщает канал.

Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявил, что в субботу пожарные смогли локализовать семь лесных пожаров в шести провинциях. В частности, отмечает канал, в результате пожара на плато Сёгут провинции Аланья огнем уничтожено 40 га леса.

Кроме того, температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50 градусам. 

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в урочище Кокмойын в области Жетысу.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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