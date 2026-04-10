Общество

Скандал в КазНУ: в Сеть утекли персональные и медицинские данные студентов

Фото: Zakon.kz
В Казахском национальном университете имени аль-Фараби произошла новая утечка персональных данных, включая сведения, относящиеся к врачебной тайне. По данному факту прокуратурой Алматы начата проверка, передает Zakon.kz.

Как пишет 10 апреля 2026 года телеканал "Астана ТВ", в университете регулярно рассылают сводки, которые формирует Центр ситуационного управления. Эти документы, якобы, сначала направляются в кураторские чаты, а затем пересылаются студентам.

В материалах содержатся различные диагнозы, сведения о беременности и другие чувствительные данные.

"Они ссылаются на источник как на одного из сотрудников Казахского национального университета. Я могу одно сказать: поскольку мы несем ответственность за каждого студента и преподавателя, мы должны знать обо всем, что происходит в университете, вызовы скорой помощи и другие жизненные ситуации. Эта информация была доступна узкому кругу лиц для принятия оперативных решений. В вузе не знают, кто является информатором, однако инициирована внутренняя проверка. Также руководством университета было подано заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку. В случае, если виновный будет найден, его привлекут к дисциплинарной ответственности, заявили в вузе", – рассказал Еркин Дуйсенов, первый проректор КазНУ имени аль-Фараби.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Алматы. По данному факту надзорным органом начата проверка.

"В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение сохранности данных, на предмет соблюдения ими Закона РК "О персональных данных и их защите". В случае подтверждения нарушений и фактов незаконного разглашения будут приняты установленные законом меры".Прокуратура города Алматы

Ранее сообщалось, что в Алматы студентка КазНУ погибла после падения с 14-го этажа.

Канат Болысбек
Читайте также
Скандал в США: в сеть утекли данные с приложения для безопасных знакомств
01:10, 27 июля 2025
Скандал в США: в сеть утекли данные с приложения для безопасных знакомств
В КазНУ прошли академические слушания с участием депутатов Парламента
09:51, 06 марта 2026
В КазНУ прошли академические слушания с участием депутатов Парламента
Массовая драка студентов в Алматы: в КазНУ раскрыли подробности
18:26, 24 сентября 2024
Массовая драка студентов в Алматы: в КазНУ раскрыли подробности
Последние
Популярные
Читайте также
Видеообзор матча Александр Бублик - Карлос Алькарас за полуфинал турнира в Монте-Карло
21:33, Сегодня
Видеообзор матча Александр Бублик - Карлос Алькарас за полуфинал турнира в Монте-Карло
Бразильский новичок "Кайрата" рассказал об адаптации в клубе
21:06, Сегодня
Бразильский новичок "Кайрата" рассказал об адаптации в клубе
Александр Овечкин номинирован на награду НХЛ "Кинг Клэнси Трофи"
20:38, Сегодня
Александр Овечкин номинирован на награду НХЛ "Кинг Клэнси Трофи"
Разгромом закончился матч Бублика с первой ракеткой мира на турнире в Монте-Карло
20:11, Сегодня
Разгромом закончился матч Бублика с первой ракеткой мира на турнире в Монте-Карло
