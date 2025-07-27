В Австрии заявили о готовности обсудить вступление в НАТО

Австрийский министр иностранных дел Беате Майнль-Райзингер заявила о том, что страна готова к дискуссии о вступлении в НАТО, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в интервью Welt.

"Австрию на фоне все более неопределенной ситуации в сфере глобальной безопасности защищают инвестиции в оборонный потенциал, а также в партнерские отношения", – отметила министр.

По ее словам, страна открыта для публичной дискуссии о будущем австрийской политики безопасности и обороны, но сейчас ни в парламенте, ни среди населения большинство не выступает за членство в НАТО. При этом, по ее мнению, обсуждение этой возможности было бы весьма плодотворным.

"Я не хочу с триумфом вступить в НАТО. Но мы не можем сидеть сложа руки и говорить: если мы никому не причиним вреда, никто не причинит вреда нам. Это было бы наивно", – добавила Беате Майнль-Райзингер.

Ранее некоторые СМИ написали о том, что пять стран НАТО собираются создать в Европе "железный занавес".