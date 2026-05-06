Токаев пригласил президента Австрии посетить Казахстан в удобное для него время

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с федеральным министром европейских и международных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер и федеральным министром внутренних дел Австрии Герхардом Карнером, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, приветствуя высоких гостей, глава государства отметил важность прибытия в Казахстан вместе с министрами делегации деловых кругов Австрии.

"Считаю, что совместный визит двух ключевых министров правительства Австрии имеет исключительное значение с точки зрения придания дополнительного импульса двустороннему сотрудничеству. Австрия является надежным и давним стратегическим партнером Казахстана. Она инвестировала в нашу экономику более 3 миллиардов долларов, при этом взаимная торговля также демонстрирует рост. Это весьма позитивная тенденция. Мы находимся в тесном контакте с вашими миссиями в Организации Объединенных Наций и ОБСЕ, и полагаю, что такие связи получат дальнейшее развитие. Австрия, безусловно, является высокоразвитой страной во многих отношениях. Именно поэтому мы высоко ценим достигнутый уровень контактов и убеждены, что Казахстан будет и впредь играть важную роль для вас в регионе. На сегодняшний день на долю Казахстана приходится более 80% торговли Австрии со странами Центральной Азии", – сказал Токаев.

Президент также приветствовал активное взаимодействие между профильными министерствами и ведомствами двух стран. В частности, с 1 мая 2026 года вступили в силу соглашения о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов и о реадмиссии.

Глава государства еще отметил возрастающий трансграничный характер современных вызовов и подчеркнул необходимость углубления сотрудничества между правоохранительными органами.

В свою очередь Беате Майнль-Райзингер и Герхард Карнер поблагодарили Токаева за встречу и передали слова приветствия президента Австрии Александра Ван дер Беллена.

"Наш визит проходит в очень своевременный момент. Казахстан для нас – важнейший партнер в Центральной Азии не только в экономическом, но и в политическом плане. Мы тесно сотрудничаем в вопросах безопасности, миграции, как Вы отметили, а также на многосторонних площадках. Я была очень рада принять министра иностранных дел Казахстана в Вене на министерской встрече ОБСЕ, поскольку мы высоко ценим лидерство вашей страны в этой организации", – отметила руководитель внешнеполитического ведомства Австрии Беате Майнль-Райзингер.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения экономического сотрудничества, а также актуальные аспекты региональной и международной повестки дня.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания президенту Александру Ван дер Беллену. Глава нашего государства подтвердил приглашение австрийскому лидеру посетить Казахстан с визитом в удобное для него время.

