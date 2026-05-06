#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
Политика

Токаев пригласил президента Австрии посетить Казахстан в удобное для него время

Токаев, совещание, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 16:49 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с федеральным министром европейских и международных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер и федеральным министром внутренних дел Австрии Герхардом Карнером, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, приветствуя высоких гостей, глава государства отметил важность прибытия в Казахстан вместе с министрами делегации деловых кругов Австрии.

"Считаю, что совместный визит двух ключевых министров правительства Австрии имеет исключительное значение с точки зрения придания дополнительного импульса двустороннему сотрудничеству. Австрия является надежным и давним стратегическим партнером Казахстана. Она инвестировала в нашу экономику более 3 миллиардов долларов, при этом взаимная торговля также демонстрирует рост. Это весьма позитивная тенденция. Мы находимся в тесном контакте с вашими миссиями в Организации Объединенных Наций и ОБСЕ, и полагаю, что такие связи получат дальнейшее развитие. Австрия, безусловно, является высокоразвитой страной во многих отношениях. Именно поэтому мы высоко ценим достигнутый уровень контактов и убеждены, что Казахстан будет и впредь играть важную роль для вас в регионе. На сегодняшний день на долю Казахстана приходится более 80% торговли Австрии со странами Центральной Азии", – сказал Токаев.
Токаев, министры Австрии, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 16:49

Фото: akorda.kz

Президент также приветствовал активное взаимодействие между профильными министерствами и ведомствами двух стран. В частности, с 1 мая 2026 года вступили в силу соглашения о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов и о реадмиссии.

Глава государства еще отметил возрастающий трансграничный характер современных вызовов и подчеркнул необходимость углубления сотрудничества между правоохранительными органами.

В свою очередь Беате Майнль-Райзингер и Герхард Карнер поблагодарили Токаева за встречу и передали слова приветствия президента Австрии Александра Ван дер Беллена.

"Наш визит проходит в очень своевременный момент. Казахстан для нас – важнейший партнер в Центральной Азии не только в экономическом, но и в политическом плане. Мы тесно сотрудничаем в вопросах безопасности, миграции, как Вы отметили, а также на многосторонних площадках. Я была очень рада принять министра иностранных дел Казахстана в Вене на министерской встрече ОБСЕ, поскольку мы высоко ценим лидерство вашей страны в этой организации", – отметила руководитель внешнеполитического ведомства Австрии Беате Майнль-Райзингер.
министры Австрии, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 16:49

Фото: akorda.kz

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения экономического сотрудничества, а также актуальные аспекты региональной и международной повестки дня.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания президенту Александру Ван дер Беллену. Глава нашего государства подтвердил приглашение австрийскому лидеру посетить Казахстан с визитом в удобное для него время.

Ранее Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины военнослужащим и сотрудникам силовых структур.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Асем Орынбай
21:31, 06 мая 2026
Токаев поздравил Асем Орынбай с победой на Кубке мира по стендовой стрельбе
флаг
15:54, 27 июля 2025
В Австрии заявили о готовности обсудить вступление в НАТО
Касым-Жомарт Токаев, Александр Ван дер Беллен
12:01, 26 октября 2024
Токаев поздравил президента Австрии с Днем Республики
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Зангар Нурланулы
02:59, 07 мая 2026
Зангар Нурланулы вышел в третий круг турнира в Германии
UFC Freedom 250
02:23, 07 мая 2026
Трамп показал специальный пояс турнира UFC в Белом доме
&quot;Локомотив&quot;
01:43, 07 мая 2026
Определился второй финалист Кубка Гагарина
Григорий Ломакин
01:26, 07 мая 2026
Григорий Ломакин стартовал с победы на парном турнире в Пакистане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: