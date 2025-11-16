Стрельба или результат ливней: десятки рабочих погибли при обрушении рудника в Конго
По данным иностранных СМИ, обрушение произошло из-за оползня в провинции Луалаба, вызванного проливными дождями.
Между тем Ассоциация горняков приводит иные цифры, заявляя о 49 погибших и десятках пропавших без вести.
Некоторые издания пишут, что причиной трагедии на руднике мог стать конфликт между вооруженной охраной промышленного участка и старателями. Во время попытки разогнать работников охрана открыла огонь. Как уточняется, после стрельбы также обрушился самодельный мост, что и спровоцировало последующий опасный оползень. Детали спора между охранниками и шахтерами не раскрываются.
Absolutely terrifying – a massive landslide at an artisanal mine has reportedly killed at least 80 people. November 15, 2025— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 16, 2025
📍Kawama, Lualaba Province, Democratic Republic of the Congo (DRC).🇨🇬 pic.twitter.com/xfLZgy8Pg3
Ранее, 8 ноября 2025 года, в Астане произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома. Инцидент произошел в районе Алматы. Под завалами оказались пять человек. В их числе – двое сотрудников скорой помощи, которые получили травмы. 23-летняя фельдшер, оказавшаяся в эпицентре происшествия, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Второй фельдшер получил травмы средней тяжести и находится в отделении нейрохирургии.