Стрельба или результат ливней: десятки рабочих погибли при обрушении рудника в Конго

При обрушении моста на кобальтовой шахте на юго-востоке Демократической Республики Конго погибли 32 человека. Предполагается, что все они были нелегальными старателями. Число жертв может стать больше, так как поисковые работы все еще ведутся, сообщает Zakon.kz.

По данным иностранных СМИ, обрушение произошло из-за оползня в провинции Луалаба, вызванного проливными дождями.

Между тем Ассоциация горняков приводит иные цифры, заявляя о 49 погибших и десятках пропавших без вести.

Некоторые издания пишут, что причиной трагедии на руднике мог стать конфликт между вооруженной охраной промышленного участка и старателями. Во время попытки разогнать работников охрана открыла огонь. Как уточняется, после стрельбы также обрушился самодельный мост, что и спровоцировало последующий опасный оползень. Детали спора между охранниками и шахтерами не раскрываются.

Absolutely terrifying – a massive landslide at an artisanal mine has reportedly killed at least 80 people. November 15, 2025



📍Kawama, Lualaba Province, Democratic Republic of the Congo (DRC).🇨🇬 pic.twitter.com/xfLZgy8Pg3 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 16, 2025

