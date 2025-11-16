#АЭС в Казахстане
Мир

Стрельба или результат ливней: десятки рабочих погибли при обрушении рудника в Конго

обрушение в Конго, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 22:50 Фото: скриншот видео
При обрушении моста на кобальтовой шахте на юго-востоке Демократической Республики Конго погибли 32 человека. Предполагается, что все они были нелегальными старателями. Число жертв может стать больше, так как поисковые работы все еще ведутся, сообщает Zakon.kz.

По данным иностранных СМИ, обрушение произошло из-за оползня в провинции Луалаба, вызванного проливными дождями.

Между тем Ассоциация горняков приводит иные цифры, заявляя о 49 погибших и десятках пропавших без вести.

Некоторые издания пишут, что причиной трагедии на руднике мог стать конфликт между вооруженной охраной промышленного участка и старателями. Во время попытки разогнать работников охрана открыла огонь. Как уточняется, после стрельбы также обрушился самодельный мост, что и спровоцировало последующий опасный оползень. Детали спора между охранниками и шахтерами не раскрываются.

Ранее, 8 ноября 2025 года, в Астане произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома. Инцидент произошел в районе Алматы. Под завалами оказались пять человек. В их числе – двое сотрудников скорой помощи, которые получили травмы. 23-летняя фельдшер, оказавшаяся в эпицентре происшествия, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Второй фельдшер получил травмы средней тяжести и находится в отделении нейрохирургии.

