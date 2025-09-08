Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции

7 сентября поезд с боеприпасами и литиевыми батареями сошел с рельсов в Швеции, сообщает Zakon.kz.

Как передает телекомпания SVT, инцидент произошел недалеко от Эрншельдсвика. Из-за проливного дождя, обрушившегося на северные районы Вестерноррланда, с рельсов сошли несколько вагонов.

"По данным Шведского транспортного управления, восстановление железной дороги займет несколько недель", – говорится в публикации.

Στην Σουηδία εκτροχιάστηκε φορτηγό τρένο που μετέφερε πυρομαχικά και μπαταρίες λιθίου . Η επισκευή του σιδηροδρόμου μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες.

Как рассказал изданию пресс-секретарь Шведского транспортного управления Петер Йонссон, поезд доставлял боеприпасы и литиевые батареи.

