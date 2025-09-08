#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.91
628.87
6.6
Мир

Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции

Поезд с боеприпасами и литиевыми батареями сошел с рельсов в Швеции, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 05:55 Фото: svt.se
7 сентября поезд с боеприпасами и литиевыми батареями сошел с рельсов в Швеции, сообщает Zakon.kz.

Как передает телекомпания SVT, инцидент произошел недалеко от Эрншельдсвика. Из-за проливного дождя, обрушившегося на северные районы Вестерноррланда, с рельсов сошли несколько вагонов.

"По данным Шведского транспортного управления, восстановление железной дороги займет несколько недель", – говорится в публикации.

Как рассказал изданию пресс-секретарь Шведского транспортного управления Петер Йонссон, поезд доставлял боеприпасы и литиевые батареи.

В других странах мира также неспокойно. К примеру, в Стамбуле вспыхнули массовые акции протеста.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Россияне смогут подать документы на американскую визу только в Астане и Варшаве
Мир
06:25, Сегодня
Россияне смогут подать документы на американскую визу только в Астане и Варшаве
В Корее мужчина без причины избил беззащитных прохожих
Мир
04:40, 08 сентября 2025
В Корее мужчина без причины избил беззащитных прохожих
В Стамбуле вспыхнули массовые акции протеста
Мир
03:23, 08 сентября 2025
В Стамбуле вспыхнули массовые акции протеста
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: