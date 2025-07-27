Дороги размыло, вода хлынула вдоль жилых домов: коллапс в Мангистауской области

Сильнейший ливень обрушился на село Шетпе в Мангистауской области. Местные жители говорят о том, что в регионе размыло дороги, а бурные потоки воды текут вдоль железнодорожных путей и частных жилых домов, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Лада", ливень длился несколько часов. Из-за того, что часть дорог размыло, машины застревают в грязи, пытаясь найти объездные пути.

"Ужас, что творится. Нас как будто водой смывает. Везде грязь, пройти невозможно, весь аул в воде", – рассказали местные жители.

Официальные службы пока не прокомментировали ситуацию.

По данным Казгидромета, 27 июля в западной, северной и центральной частях Мангистауской области прогнозировались дожди и грозы, 28 июля непогода сохранится на северо-западе региона – вновь прогнозируются дожди и грозы.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу акимата Мангистауского района.

"Из-за сильных проливных дождей на водосборных территориях скапливалась вода, которая выходила за пределы русла. В частности, в микрорайонах Жана орпа, Ащибулак зафиксированы случаи затопления некоторых жилых домов и дворов. До настоящего времени на горячую линию 101 районной пожарной части №8 поступили звонки от жителей о 15 пострадавших от воды. Данное учреждение и акимат села ведут работы по откачке воды с мотопомп, другими устройствами", – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям обходят дома и организуют мероприятия по определению уровня причинения вреда.

Ранее сообщалось, что в Анкаре дожди затопили целые кварталы.