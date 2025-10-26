Недалеко от Стамбула произошло ощутимое землетрясение

Согласно данным Управления по ЧС Турции (AFAD), в Черном море около Стамбула произошло землетрясение, магнитуда составила 3,7 балла, сообщает Zakon.kz.

Сейсмологический центр Кандилли оценил магнитуду чуть выше – на уровне 3,9.

Как уточняется, эпицентр располагался в 16 км от побережья к северо-западу от города на глубине 13 км.

Подземные толчки произошли в 21:44 (по времени Астаны) и ощущались в ряде районов мегаполиса. На текущий момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Паники среди населения не зафиксировано.

Ранее сообщалось, почему алматинцам пришло уведомление о землетрясении.




