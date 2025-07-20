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Мир

В Анкаре дожди затопили целые кварталы

Дожди затопили Анкару, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 06:45 Фото: Х/outpostosint
18 июля в столице Турции произошло масштабное наводнение после сильного ливня и шторма, сообщает Zakon.kz.

Затоплены улицы, дома и предприятия, повалены деревья и дорожные знаки, сорваны крыши. Потоки воды уносили автомобили. Власти эвакуировали жителей. По предварительным данным пострадавших нет.

На Reddit и других соцсетях вышла информация о том, что автомобили смывает с дорог, а люди не могут выйти на улицу. Улицы города превратились в бурные реки, которые сносят автомобили и разрушают здания.

Днями ранее в Каталонии после наводнения люди пропали без вести.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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