В Анкаре дожди затопили целые кварталы

18 июля в столице Турции произошло масштабное наводнение после сильного ливня и шторма, сообщает Zakon.kz.

Затоплены улицы, дома и предприятия, повалены деревья и дорожные знаки, сорваны крыши. Потоки воды уносили автомобили. Власти эвакуировали жителей. По предварительным данным пострадавших нет.

— Dükkanı kurtaralım derken canımızdan oluyorduk



— İki merdiven çıkabildik bir patlama oldu, zaten su seviyesi eve yükseldi. Kendimizi dışarı zor attık



Başkentte sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor https://t.co/TL683xrUxW pic.twitter.com/HuAnAfleek — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 19, 2025

На Reddit и других соцсетях вышла информация о том, что автомобили смывает с дорог, а люди не могут выйти на улицу. Улицы города превратились в бурные реки, которые сносят автомобили и разрушают здания.

Днями ранее в Каталонии после наводнения люди пропали без вести.