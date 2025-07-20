В Анкаре дожди затопили целые кварталы
Фото: Х/outpostosint
18 июля в столице Турции произошло масштабное наводнение после сильного ливня и шторма, сообщает Zakon.kz.
Затоплены улицы, дома и предприятия, повалены деревья и дорожные знаки, сорваны крыши. Потоки воды уносили автомобили. Власти эвакуировали жителей. По предварительным данным пострадавших нет.
— Dükkanı kurtaralım derken canımızdan oluyorduk— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 19, 2025
— İki merdiven çıkabildik bir patlama oldu, zaten su seviyesi eve yükseldi. Kendimizi dışarı zor attık
Başkentte sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor https://t.co/TL683xrUxW pic.twitter.com/HuAnAfleek
На Reddit и других соцсетях вышла информация о том, что автомобили смывает с дорог, а люди не могут выйти на улицу. Улицы города превратились в бурные реки, которые сносят автомобили и разрушают здания.
Днями ранее в Каталонии после наводнения люди пропали без вести.
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