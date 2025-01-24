#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-17°
$
522.42
543.89
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-17°
$
522.42
543.89
5.28
Общество

В Казахстане предлагают запретить продажу фейерверков

Салют, салюты, фейерверк, фейерверки, праздник, праздники, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 07:59 Фото: Zakon.kz
Петиция о запрете фейерверков появилась на портале ePetition. Авторы призывают запретить продажу петард и салютов как физическим, так и юридическим лицам. В числе аргументов – вред окружающей среде, а также опасность для людей и животных, сообщает Zakon.kz.

В новогодние праздники в Казахстане от пиротехники пострадали 63 человека, в том числе 20 детей. В основном это жители Алматы, Шымкента, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской и Костанайской областей.

"Массовый запуск фейерверков приводит к выбросу множества загрязняющих веществ, включая углекислый газ, оксид углерода, азот, диоксид серы и твердые частицы, которые в краткосрочной перспективе крайне негативно влияют на качество воздуха", – приводят свои доводы авторы документа.

Нередко салюты становятся причиной пожаров, попадая в открытые окна и балконы жилых домов. А петарды, которые дети бросают прохожим под ноги, и вовсе опасны для здоровья.

"Даже то, что у нас запрещена реализация несовершеннолетним, их не останавливает. Продавцы салютов продают им из-под полы, либо продают их родителям, которые не видят в этом ничего плохого", – отмечают инициаторы.

Петицию опубликовали 16 января, на сегодня обращение собрало 40 подписей.

Ранее сообщалось, что в Алматы массово уберут незаконно установленные ларьки общепита.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
В Костанайской области нашли тело пропавшего без ввести мужчины
Общество
07:21, Сегодня
В Костанайской области нашли тело пропавшего без ввести мужчины
Жительницу Астаны семь лет истязал бывший муж
Общество
06:59, Сегодня
Жительницу Астаны семь лет истязал бывший муж
Школьников нескольких регионов перевели на дистанционку из-за морозов
Общество
06:45, Сегодня
Школьников нескольких регионов перевели на дистанционку из-за морозов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: