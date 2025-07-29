Континенты Земли высыхают с беспрецедентной скоростью

За последние два десятилетия спутники зафиксировали масштабный кризис: континенты Земли высыхают с невиданной скоростью. С 2002 года площадь земель, страдающих от потери воды, ежегодно увеличивается вдвое, сообщает Zakon.kz.

Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, гласит о том, что кризис включает в себя потерю воды как из поверхностных водоемов, таких как озера и реки, так и из подземных водоносных горизонтов, которые являются важным источником питьевой воды по всему миру.

Так, по всему Северному полушарию образовались регионы с сильнейшей засухой. В настоящий момент 75% населения мира проживает в районах, страдающих от нехватки пресной воды.

"Это негативно влияет на сельское хозяйство, санитарию и устойчивость к изменению климата. Тенденция может привести к дальнейшему опустыниванию территорий, уже страдающих от недостатка осадков", – отмечают ученые.

Далее сказано, что наиболее пострадавшие районы располагаются вдоль западного побережья Северной Америки, юго-запада Северной Америки и Центральной Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Потеря континентальных вод, приводит слова ученых издание РБК Life, теперь вносит больший вклад в повышение уровня Мирового океана, чем таяние ледяных щитов, а регионы, в которых ранее наблюдалась тенденция к повышению влажности, теперь становятся суше или, по крайней мере, не становятся более влажными с ранее зафиксированной скоростью.

Причиной осушения континентов ученые считают неэффективное управление ресурсами грунтовых вод, а также изменения климата, такие как продолжительные засухи в Европе и таяние вечной мерзлоты в Арктике.

В заключительной части исследователи призывают к срочной разработке более эффективных методов управления водными ресурсами, поскольку последствия изменения климата трудно контролировать.

Тем временем сложилась критическая ситуация с пресной водой в Иране и особенно в столице страны Тегеране. Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что столица "практически осталась без воды" и может потребоваться переселение 15 миллионов жителей. Запасы четырех основных плотин, снабжающих Тегеран водой, сократились до 14% от их полной мощности. Более 40 городов Ирана, включая Тегеран, сталкиваются с нормированием и длительными перебоями в подаче воды.