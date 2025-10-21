Странная геомагнитная аномалия изменила поведение Земли

Южноатлантическая аномалия, где магнитное поле Земли особенно слабое, увеличивается с невиданной скоростью, охватив уже площадь, сравнимую с половиной Европы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает журнал Physics of the Earth and Planetary Interiors, ученые из разных стран зафиксировали, что так называемая Южноатлантическая аномалия – зона над Южной Атлантикой, где магнитное поле Земли резко ослабевает – продолжает быстро расти. В течение последних одиннадцати лет этот участок расширился до площади, эквивалентной половине континентальной Европы.

Исследование, проведенное международной группой ученых с использованием спутниковых данных миссии Swarm Европейского космического агентства, выявило, что изменения в структуре магнитного поля происходят значительно быстрее, чем ожидалось.

Ведущий автор работы, профессор геомагнетизма Технического университета Дании Крис Финлей, объясняет, что в ослаблении поля под Южной Атлантикой играет роль "огромное, закрученное тело расплавленного железа во внешнем ядре планеты". Именно оно может быть источником аномалии, хотя, по словам Финлея, это лишь одна из нескольких возможных причин.

"Южноатлантическая аномалия – это не просто единственное слабое место. Она меняется по-разному: над Африкой ослабление поля происходит интенсивнее, чем над Южной Америкой", – уточнил ученый.

С помощью спутников Swarm исследователи также обнаружили, что магнитное поле усиливается над Сибирью, но ослабевает над Канадой – процессы, которые могут быть связаны со смещением северного магнитного полюса по направлению к Сибири.

Структура магнитного поля Земли гораздо сложнее, и только благодаря спутниковым миссиям вроде Swarm ученые могут создавать точные карты изменений, происходящих в недрах планеты.

