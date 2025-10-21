#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
538.12
627.02
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
538.12
627.02
6.65
Наука и технологии

Странная геомагнитная аномалия изменила поведение Земли

Планета, космос, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 05:30 Фото: pixabay
Южноатлантическая аномалия, где магнитное поле Земли особенно слабое, увеличивается с невиданной скоростью, охватив уже площадь, сравнимую с половиной Европы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает журнал Physics of the Earth and Planetary Interiors, ученые из разных стран зафиксировали, что так называемая Южноатлантическая аномалия – зона над Южной Атлантикой, где магнитное поле Земли резко ослабевает – продолжает быстро расти. В течение последних одиннадцати лет этот участок расширился до площади, эквивалентной половине континентальной Европы.

Исследование, проведенное международной группой ученых с использованием спутниковых данных миссии Swarm Европейского космического агентства, выявило, что изменения в структуре магнитного поля происходят значительно быстрее, чем ожидалось.

Ведущий автор работы, профессор геомагнетизма Технического университета Дании Крис Финлей, объясняет, что в ослаблении поля под Южной Атлантикой играет роль "огромное, закрученное тело расплавленного железа во внешнем ядре планеты". Именно оно может быть источником аномалии, хотя, по словам Финлея, это лишь одна из нескольких возможных причин.

"Южноатлантическая аномалия – это не просто единственное слабое место. Она меняется по-разному: над Африкой ослабление поля происходит интенсивнее, чем над Южной Америкой", – уточнил ученый.

С помощью спутников Swarm исследователи также обнаружили, что магнитное поле усиливается над Сибирью, но ослабевает над Канадой – процессы, которые могут быть связаны со смещением северного магнитного полюса по направлению к Сибири.

Структура магнитного поля Земли гораздо сложнее, и только благодаря спутниковым миссиям вроде Swarm ученые могут создавать точные карты изменений, происходящих в недрах планеты.

Ранее из мантии Земли извлекли осколки древней протопланеты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
На Земле расширяется таинственная Южно-Атлантическая аномалия
06:41, 15 октября 2025
На Земле расширяется таинственная Южно-Атлантическая аномалия
Континенты Земли высыхают с беспрецедентной скоростью
18:18, 29 июля 2025
Континенты Земли высыхают с беспрецедентной скоростью
Синоптик оценил начавшуюся на Земле магнитную бурю
23:31, 11 августа 2024
Синоптик оценил начавшуюся на Земле магнитную бурю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: