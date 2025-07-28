Ученые зафиксировали рост радиоактивности на Новой Земле

В Арктике зафиксирована повышенная природная радиоактивность – уровень радона на архипелаге Новая Земля стал примерно вдвое выше, чем год назад, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, ученые Уральского отделения РАН считают, что рост уровня радона связан с таянием вечной мерзлоты. Обычно мерзлые породы удерживают этот радиоактивный газ, но при их нагревании он поднимается на поверхность.

Радон – это радиоактивный газ без цвета и запаха, который образуется при распаде урана. Он встречается в почвах и горных породах по всему миру.

В Арктике его концентрация обычно очень низкая. При этом, как отметили исследователи, обнаруженные уровни радона находятся в пределах естественных значений и не угрожают здоровью людей.

Для анализа исследователи отобрали образцы горных пород. Это поможет им понять, насколько глубоко залегает газ и насколько сильно промерзшие грунты оттаивают. По мнению ученых, такие данные могут указывать на ускоренное таяние мерзлоты в этом регионе.

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