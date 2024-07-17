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После паводка в Атырауской области высыхают водопои для скота

После паводка в Атырауской области пересыхают водные каналы, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 10:10 Фото: pixabay
Едва животноводы Атырауской области успели справиться с паводком, как подступает засуха. Теперь они ощущают дефицит воды: в регионе высыхают водопои для скота, сообщает Zakon.kz.

К примеру, свои стада на водопой Шыныбек Биралиев из села Актогай приводит к каналу Сборный. Для местных фермеров это единственный источник воды для скота. Однако сейчас 80-километровый проток начал пересыхать.

Если ситуация не изменится, говорит животновод, трудностей не избежать.

"После наводнения вода в Сборный перестала поступать. С каждым днем ее дефицит ощущается все острее. Вдоль канала расположено множество фермерских хозяйств и воды нам всем не хватает. Проблему нужно решить в кратчайшие сроки, иначе начнется падеж скота".Шыныбек Биралиев, животновод

Такая же ситуация и на канале Нарын. 180 километров водной артерии проходят через два района – Махамбетский и Исатайский.

По словам специалистов "Казводхоза", все дело – в водяных насосах: во время паводков они вышли из строя на двух каналах и реке Урал.

Директор областного филиала "Казводхоза" обнадежил, что вскоре ситуация наладится.

"Большая вода снесла линии электропередачи и пять опор. Сейчас на канале Нарын завершаем подключение труб к двум плавучим насосам. Завтра проведем к ним электролинии и будем подключать. К работам приступили в конце прошлой недели. Раньше не было возможности, так как из-за разлива реки местность превратилась в болото. Тяжелой технике было не пройти".Асланбек Рысжанов, директор областного филиала РГП "Казводхоз"

Восстановительные работы, как отмечено в публикации "24.kz", идут круглые сутки. Помимо водяных насосов начат ремонт поврежденной плотины и защитных дамб.

В начале июля 2024 года синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали уточнение к прогнозу засухи. По данным специалистов, площадь территорий, которым угрожает наступление атмосферной засухи, стремительно растет. Подробнее ознакомиться с прогнозом можно по ссылке.

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