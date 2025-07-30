Самый высокий вулкан в Евразии активизировался после сильнейшего землетрясения на Камчатке

На Камчатке началось извержение Ключевской сопки – самого высокого и одного из самых активных вулканов Евразии. Активность вулкана зафиксирована вскоре после мощного землетрясения, которое стало сильнейшим в регионе с 1952 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает краевой филиал Единой геофизической службы РАН, по западному склону Ключевской сопки уже начала стекать лава. Над кратером наблюдаются яркое свечение и взрывы. Сейсмологи предупреждают: в кратере продолжается накопление лавы, возможен выброс пеплового столба на высоту до 10 километров.

Высота Ключевской сопки составляет 4 850 метров. Вулкан находится в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского и считается одним из самых активных на планете.

Активация вулкана произошла вскоре после разрушительного землетрясения магнитудой 8,7, зарегистрированного в ночь на 30 июля. Эпицентр находился в Тихом океане, в 198 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Это землетрясение стало самым мощным за последние 70 лет.

Жертв в результате стихийного бедствия нет. Однако на Курильские острова обрушились четыре волны цунами. Угроза цунами была объявлена также в Японии, Китае, на Гавайях, в Чили, Эквадоре, Перу и Мексике. В течение дня в регионе продолжают фиксироваться афтершоки, магнитуда одного из них достигала 6,2.