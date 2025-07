Крупнейшее за 70 лет землетрясение на Камчатке: пугающие кадры

В ночь на 30 июля 2025 года у берегов Камчатки произошло самое мощное с 1952 года землетрясение. За ним последовала серия повторных толчков. Мощные толчки вызвали разрушения и цунами. Предупреждения о цунами объявлены в США, Японии, Индии, Китае и ряде других государств, сообщает Zakon.kz.

Европейско-сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 8,7. Это самое мощное сейсмическое событие в мире с 2011 года.

Всего на берег возле Северо-Курильска после землетрясения обрушились три волны цунами.

Tsunami warnings were issued across the Pacific, including Hawaii, Japan, and the U.S. West Coast



Scary, Videos showing the shaking from the M8.7 earthquake that hit off the coast of Kamchatka, Russia #earthquake #tsunami #Russia #Japan #Hawaii #Alaska pic.twitter.com/dAZY8dpsIF — Sumit (@SumitHansd) July 30, 2025

More video of the M8.7 earthquake that hit off the coast of Kamchatka, Russian. It lasted AGES 👀 pic.twitter.com/mfg06N3vVj — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 30, 2025

Третья, самая разрушительная волна, залила прибрежные районы города, потопив не только рыбоводческое предприятие, но и порты, и заводы. Власти эвакуировали с места стихии 300 человек. Объявлено чрезвычайное положение.

A video shows the tsunami already reaching Petropavlovsk-Kamchatsky, Kamchatka, Russia, following the massive earthquake pic.twitter.com/G3mLFUk5dn — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) July 30, 2025

A massive 8.7 magnitude earthquake rocks Russia’s Kamchatka Peninsula triggering 4m high tsunami waves.



Heavy losses in infrastructures.



Evacuations underway across Kamchatka and Japan’s eastern coast.



Worst quake in decades! #Earthquake #Tsunami pic.twitter.com/zaE9bCwe86 — Sunanda Roy 👑 (@SaffronSunanda) July 30, 2025

⚠️ Footage captures the moment a massive M8.8 earthquake rocks Russia’s Kamchatka Peninsula — shaking cars like jelly as the ground violently trembles. @PressTV pic.twitter.com/TOLbVft7gJ — Faramak Zahraie (@FaramakZahraie) July 30, 2025

Врачи онкодиспансера на Камчатке продолжили операцию, несмотря на землетрясение.



Камчатских медиков можно смело назвать профессионалами своего дела — они продолжили сложную операцию даже во время мощных подземных толчков. #новости #камчатка pic.twitter.com/KrZq4y0a3B — @kpru (@kpru) July 30, 2025

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, жителей города собрали на возвышенности, они будут оставаться там до полной отмены угрозы повторных волн.

"Трясет нас немножко". Момент землетрясения попал в прямой эфир "Радио Камчатка"



Трансляцию пришлось прервать. Ведущие и гости спешно покинули студию. pic.twitter.com/z6RnjCP3PC — Дождь (@tvrain) July 30, 2025

Мощное землетрясение на Дальнем Востоке России вызвало предупреждение о цунами в Тихом океане.

🚨#BREAKING: OFFICIALS HAVE ISSUED A TSUNAMI WARNING FOR THE ENTIRETY OF HAWAII FOLLOWING A MASSIVE MAGNITUDE 8.7 EARTHQUAKE THAT STRUCK OFF THE COAST OF RUSSIA’S KAMCHATKA PENINSULA. #earthquake #Tsunami2025 #ไทยกับกัมพูชา #ชายแดนไทยกัมพูชา pic.twitter.com/Q3tYvMvTPH — Dinesh Sharma (@dineshpark) July 30, 2025

Так, в Японии на берег выбросило китов, жителей прибрежных зон призвали эвакуироваться.

Japanese TV has aired footage of several beached whales in Tateyama, Chiba prefecture. The area was not hit by a major tsunami, and as the announcer says, it is unclear if this is related to the Kamchatka earthquake. pic.twitter.com/C0gSlt1mSV — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) July 30, 2025

Материал по теме На Камчатке произошло разрушительное землетрясение

Ранее мы сообщали, что за последние два десятилетия спутники зафиксировали масштабный кризис: континенты Земли высыхают с невиданной скоростью. С 2002 года площадь земель, страдающих от потери воды, ежегодно увеличивается вдвое.