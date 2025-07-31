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Мужчина узнал, что он приемный, когда судился с сестрой из-за наследства

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 06:30 Фото: pixabay
В Китае местный житель обнаружил, что не является родным сыном своих родителей, когда судился с сестрой из-за наследства в 3 млн юаней, сообщает Zakon.kz.

По информации Says.com, спор начался после того, как в марте 2025 года почил отец семейства, который завещал свое имущество, включая недвижимость, сыну, но попросил его выплатить сестре, которая приходилась мужчине приемной дочерью, компенсацию.

Девушка подала в суд, так как под договором о передаче имущества стояла только подпись отца, но не матери, которой принадлежала доля в доме. На заседании она продемонстрировала документы, доказывающие, что ее брат тоже был приемным, что вывело мужчину из себя.

Он напомнил, что сестра разорвала связи с семьей, и о пожилых родителях заботился только он. Также мужчина заметил, что отсутствие биологического родства не влияет на возможность наследования.

В итоге суд встал на его сторону, но, согласно воле отца, присудил сестре компенсацию в размере 550 тыс. юаней (41 млн 676 тыс. 595 тенге).

Ранее в Китае лишили сана настоятеля самого известного буддийского монастыря.

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Аксинья Титова
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