Умер известный тренер "Реала" и сборной Нидерландов Лео Бенхаккер

В возрасте 82 лет умер бывший главный тренер мадридского "Реала" и сборной Нидерландов Лео Бенхаккер, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает NOS, под его руководством "сливочные" три раза подряд побеждали в чемпионате Испании. Также Бенхаккер известен по работе с "Фейеноордом", "Аяксом", сборной Саудовской Аравии, Тринидада и Тобаго и других команд.

8 апреля "Реал" разгромно проиграл "Арсеналу" в Лиге чемпионов. Встреча на стадионе "Эмирейтс" завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме зрители забитых мячей не увидели, а во втором дважды прямыми ударами со штрафного отличился Деклан Райс на 58-й и 70-й минутах, а окончательный результат на 75-й минуте установил Микель Мерино.

Ранее сообщалось, что скончался известный казахстанский журналист Лев Тараков.