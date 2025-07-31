В Казахстане на пятницу объявили штормовое предупреждение

В 15 областях Казахстана на 1 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу "Казгидромет".

В Кызылординской области ночью на юге, востоке, днем на востоке ожидается сильный дождь. Ночью на юге, востоке, днем в центре, на востоке, севере области ожидаются град, шквал. Ночью гроза, днем в центре, на востоке, севере области гроза. В центре, на юге, севере области пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с, днем в центре, на юге, севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидаются временами гроза, град, ночью шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В районе Алакольских озер области Жетысу сохраняется ветер западный 15-20, порывы 30 м/с и более. Днем в горных районах области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, востоке области гроза, днем гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается временами гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью в горных районах, днем на севере, юге, в горных районах области ожидается гроза. Ветер юго-западный, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. На севере, западе, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер восточный, юго-восточный 9-14, днем на западе области порывы 15-20 м/с. Днем на юге, западе области сильная жара 36 градусов. На юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в горных районах Туркестанской области, днем на севере, западе, юге, в горных районах области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, ночью в горных районах области, днем на севере, западе, юге, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Костанайской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал, гроза. Ночью и утром на западе, востоке, юге области туман. Ветер северный, на севере, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере области гроза, днем гроза. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере области порывы 23-28 м/с. На западе, севере области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, днем 15-20 м/с.

Днем в Мангистауской области ожидается сильная жара 38 градусов. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с. На востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке, юге, в центре области Абай ожидается гроза. Днем на западе, севере, в центре области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на востоке, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

Днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Днем по области ожидается сильная жара 36 градусов. На севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 35 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный, северный, днем порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что ливни с грозами, град и жара до +38°C обрушатся на Казахстан.

