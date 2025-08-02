В Греции многодетная мать выбросила в море тяжелобольную дочь в коме

В Греции мать выбросила в море трехлетнюю дочь, которая находилась в коме. Тело трехлетней девочки нашли 27 июля на пляже Палео Фалиро, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN Greece, у погибшей обнаружили две травмы – одну на голове, другую на колене, произошедшие до остановки сердца, а также повреждения, полученные уже после.

Выяснилось, что девочка страдала от метаболического заболевания, которое могло усугубить ее состояние. Судмедэксперты установили, что девочка утонула в море, наглотавшись песка и воды, практически у берега.

Полиция заподозрила в преступлении мать ребенка. Женщина алжирского происхождения, незаконно проживавшая в Греции с тремя детьми, была задержана 1 августа. Благодаря видеозаписям с камер наблюдения стало ясно, что женщина везла коляску с девочкой, одетой в бирюзовый купальник, а позднее вернулась уже без ребенка и оставила пустую коляску на пляже.

Предположительно, она избавилась от ребенка, которого считала безнадежно больным.

В своих первых показаниях женщина заявила о "несчастном случае", не уточнив, произошел ли он в доме или на пляже. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 14-летняя поклонница битцевского маньяка призналась в убийстве семилетней девочки.