Трамп высказался о двух атомных подлодках после заявлений Медведева

О размещении двух атомных подводных лодок в "соответствующих регионах" рассказал президент США Дональд Трамп, сообщает Zakon.kz.

Пост он опубликовал в соцсети Truth после перепалки в социальных сетях с экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым.

"В связи с крайне провокационными заявлениями бывшего президента России Медведева, ныне заместителя председателя СБ РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим", – заявил президент США.

Он уточнил, что "слова очень важны" и "часто приводят к непредвиденным последствиям".

"Надеюсь, в этот раз до этого не дойдет", – добавил Трамп.

Конфликт начался 28 июля 2025 года после того, как Медведев в соцсети Х вступил в дискуссию с американским сенатором Линдси Грэмом, выступающим за введение санкций против России. В частности, он назвал Трампа и Грэма "дедулями".

Ранее Дональд Трамп ввел масштабные импортные пошлины в отношении десятков государств, разделив своих торговых партнеров на группы по уровню торгового дефицита с Соединенными Штатами. В списке есть и Казахстан. В отношении нашей страны введены пошлины в размере 25%.