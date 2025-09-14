#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Спорт

Казахстанская теннисистка стала победительницей престижного турнира в Китае

Жибек Куламбаева, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 15:12 Фото: КФТ
14 сентября 2025 года казахстанка Жибек Куламбаева выиграла турнир на грунте в китайском Хучжоу, сообщает Zakon.kz.

Жибек Куламбаева в паре со словенкой Вероникой Эрьявец в финале турнира серии WTA 125 встречались с японским дуэтом Момоки Кобори/Аяно Шимицу, пишет Sportarena.

Казахстанско-словенский тандем посеян на турнире под вторым номером, а японки – под четвертым.

В итоге Куламбаева и Эрьявец оправдали статус фаворитов и выиграли матч. Игра продлилась два сета и завершилась со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 5 минут.

13 сентября в Чхунчхоне сборная Казахстана по теннису проиграла Южной Корее в Кубке Дэвиса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Назым Кызайбай выиграла "серебро" ЧМ по боксу
Спорт
16:29, Сегодня
Назым Кызайбай выиграла "серебро" ЧМ по боксу
Восемь казахстанских боксеров пробились в финал ЧМ: расписание боев
Спорт
12:01, Сегодня
Восемь казахстанских боксеров пробились в финал ЧМ: расписание боев
Канело проиграл Теренсу Кроуфорду "супербой" за звание абсолютного чемпиона мира
Спорт
10:57, Сегодня
Канело проиграл Теренсу Кроуфорду "супербой" за звание абсолютного чемпиона мира
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: