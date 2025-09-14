Казахстанская теннисистка стала победительницей престижного турнира в Китае

14 сентября 2025 года казахстанка Жибек Куламбаева выиграла турнир на грунте в китайском Хучжоу, сообщает Zakon.kz.

Жибек Куламбаева в паре со словенкой Вероникой Эрьявец в финале турнира серии WTA 125 встречались с японским дуэтом Момоки Кобори/Аяно Шимицу, пишет Sportarena.

Казахстанско-словенский тандем посеян на турнире под вторым номером, а японки – под четвертым.

В итоге Куламбаева и Эрьявец оправдали статус фаворитов и выиграли матч. Игра продлилась два сета и завершилась со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 5 минут.

13 сентября в Чхунчхоне сборная Казахстана по теннису проиграла Южной Корее в Кубке Дэвиса.

