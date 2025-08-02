#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
543.24
619.89
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
543.24
619.89
6.78
Мир

Уникальный забег в районе Эльбруса отменили из-за чумы

горы, туристы, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 17:48 Фото: pixabay
Два трейловых забега в районе Эльбруса, входившие в программу Alpindustria Elbrus race – 2025, отменили из-за риска заражения чумой, сообщает Zakon.kz.

Подробности рассказал в интервью ТАСС технический директор гонки Петр Безручко.

"Дистанции 137 км и 80 км отменили в соответствии с предписанием местного Роспотребнадзора и блокированием района Хурзука из-за опасности заражения чумой, после того как на территории нашли труп погибшего суслика", – рассказал Безручко.

Он отметил, что попытки перевести забег на другие локации провалились из-за селей. Поэтому спортсменам пришлось зарегистрироваться на более короткие дистанции.

Ранее Zakon.kz обратился к известному знатоку алматинских гор, опытному гиду и сооснователю проекта Dem Al Вадиму Шкляру с просьбой рассказать о правилах безопасности при восхождении.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Вице-президент США рассказал о своей одержимости темой НЛО
Мир
15:57, Сегодня
Вице-президент США рассказал о своей одержимости темой НЛО
Дайвер из Китая пять дней провел под водой, питаясь сырой рыбой
Мир
15:05, Сегодня
Дайвер из Китая пять дней провел под водой, питаясь сырой рыбой
В Китае робот-гуманоид поступил в престижную театральную академию
Мир
14:26, Сегодня
В Китае робот-гуманоид поступил в престижную театральную академию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: