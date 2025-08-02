Уникальный забег в районе Эльбруса отменили из-за чумы

Два трейловых забега в районе Эльбруса, входившие в программу Alpindustria Elbrus race – 2025, отменили из-за риска заражения чумой, сообщает Zakon.kz.

Подробности рассказал в интервью ТАСС технический директор гонки Петр Безручко.

"Дистанции 137 км и 80 км отменили в соответствии с предписанием местного Роспотребнадзора и блокированием района Хурзука из-за опасности заражения чумой, после того как на территории нашли труп погибшего суслика", – рассказал Безручко.

Он отметил, что попытки перевести забег на другие локации провалились из-за селей. Поэтому спортсменам пришлось зарегистрироваться на более короткие дистанции.

Ранее Zakon.kz обратился к известному знатоку алматинских гор, опытному гиду и сооснователю проекта Dem Al Вадиму Шкляру с просьбой рассказать о правилах безопасности при восхождении.