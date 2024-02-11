Казахстанец застрял на горе Эльбрус на высоте 5 тыс метров

Спасатели Кабардино-Балкарии эвакуировали альпинистов, застрявших на Эльбрусе, сообщает Zakon.kz.

Группа из двух человек попросила о помощи для спуска у местного подразделения МЧС. Интерфакс пишет, что застряли на горе гид из Казахстана и альпинистка из России.

По информации спасателей, вызов поступил 10 февраля в 22:20 местного времени (11 февраля 01:20 по Астане). Высота, с которой люди не могли спуститься – 5 тысяч метров.

На место выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в составе 9 человек и 2 единиц техники.

По предварительной информации у туристов было обморожение конечностей.

Поисково-спасательные работы завершились в 23:34 местного времени (02:34 по Астане).

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Альпинистов встретили и помогли спуститься до 3850 метров станция Гара-Баши, где они отказались от дальнейшей помощи.