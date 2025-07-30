"Здесь правила устанавливает природа": почему алматинские горы "убивают" людей

Молчаливые исполины издавна притягивают к себе. Однако красота – страшная сила, она способна как вдохновить, так и погубить. И лучше всего об этом осведомлены люди, ежедневно преклоняющиеся перед ней, но старающиеся сохранять холодный, как искрящийся на вершинах снег, рассудок.

Где-то далеко яркими пятнами на перине из такого же искристого, кипенно-белого снега спят вечным сном незнакомцы в ярких комбинезонах. И все эти радостно-желтые, зеленые, красные костюмчики видятся издевкой, будучи бессмысленным прикрытием для мертвых уже, навек попавших в ледяной плен тел. Тел, которые, точно сломанные куклы, так и застыли в позе, в которой встретили смерть от истощения, обморожения или травмы. А что самое жуткое – иные из них будто обнимают гору – Эверест, явившуюся одновременно и мечтой, и местом гибели, и последним пристанищем.

При чем здесь алматинские хребты? А при том, что, как и упомянутый гигант, порой весьма кровожадны. Среди лабиринтов их острых позвонков можно долго блуждать, совсем затеряться, а потом вдруг появиться – в ориентировках и громких заголовках. И хорошо, если в итоге найтись. И хорошо, если живым.

Когда после очередной трагедии Zakon.kz обратился к известному знатоку наших гор, опытному гиду и сооснователю проекта Dem Al Вадиму Шкляру с просьбой рассказать о правилах безопасности при восхождении, он лишь вздохнул: "В последнее время только этим и занимаюсь".

"У людей подорваны авторитеты, они не признают правил. Никаких – даже тех, что сами для себя создали. А когда дело касается экстремальной среды – горы ли это, ледники ли, вода или пустыня – там правила устанавливает природа. Так было испокон веков. Человек возомнил себя ее царем, вершиной пищевой цепочки, но природе все равно, кто ты – мальчик или девочка, бомж или владелец крупной корпорации, сколько у тебя денег и достижений. Природа коварна и никому, вне зависимости от статуса, не прощает ошибок. Вот она нас периодически и "накрывает", – рассуждает эксперт.

И перед глазами сразу встают вершины, так похожие издали на синюю, вздымающуюся до самых небес волну. Которая "накроет" всякого зазевавшегося несчастливца.

А ведь действительно, почему, не умея плавать, люди не бросаются пересекать водохранилище брассом от одного побережья до противоположного? Зато, не зная гор, охотно идут "покорять высоты"?

"Некоторые люди самоуверенные и гордые. Помню, встретили с группой молодого человека, сделали замечание: почему он идет на маршрут без снаряжения, экипировки. Он заявил, что мы, "горные люди", токсичные. Мол, чего вы к нам пристаете, мы же гуляем. Гулять можно в парке, вокруг дома, хорошо – в горах, где-то внизу. Но никак не лезть выше, дальше без подготовки".

Отсюда вытекает первая распространенная ошибка горе-туристов в горах.

"В балетках, платьице и с тортом"

По словам собеседника, люди нередко приходят в гости к природе, грубо нарушая походный "дресс-код". Какая уж там профессиональная экипировка? Только джинсы, кеды и легкие ветровки – только хардкор! Впрочем, бывают ситуации еще абсурднее. Так, Вадиму однажды встретилась на пути очаровательная леди в вечернем туалете. Прекрасную нимфу в платье и балетках будто телепортировали в горы прямиком со светского раута. Для завершения ансамбля не хватало разве что бокала "Ламбруско" в руке и лохматого шпица под мышкой.

"Вот если с ней что-то случится, кто будет виноват? Горы или все-таки девочка? Или, возможно, родители этой девочки, которые ее не научили, не сказали, что горы – это не город, там негде укрыться. Я вам на полном серьезе говорю. Постоянно наблюдаю модные худи, трико с вытянутыми коленками, кроссовки. Знаете, сколько я таких "нарядных" ребят пытался назад "разворачивать? Видел даже девушек с тортом наперевес. На пикник они собирались. И все равно, что им с этим тортом еще реку по мосткам переходить". Вадим Шкляр

Тайминги и дедлайны

Впрочем, у профессионалов есть еще одна причина крикнуть прохожему: "Эй, турист, поворачивай с богом!".

"Понимаете, в альпинизме, да и в туризме, везде в осознанных походах есть такое понятие, как тайминг. Ты распланировал время и должен придерживаться распорядка. Если понимаешь, что не вписываешься в график, – разворачиваешься и идешь назад. Буквально 50 метров до цели, но инструктор сказал возвращаться? Значит, возвращаемся. А эти ребята, неопытные, выходят поздно. Не учитывают, во сколько темнеет, насколько в горах холоднее, чем в городе. Одеваются совершенно не по погоде, как я уже сказал".

Последствия пренебрежения временем плачевны. Шкляр признался: однажды настоятельно отговаривал группу молодых ребят идти вечером на Большой алматинский пик. Не послушали – хотели "заглянуть страху в глаза". В итоге нагляделись так, что были спущены вниз спасателями.

Ты не готов

Если гора не идет к человеку, человек идет к горе. Однако, чем дальше человек от горы, тем легче мнит себя ее царем. А вот при приближении роли меняются: царствует уже недосягаемая возвышенность, на фоне которой ты – лишь запуганный офисный работник со скрипучими коленками.

Да простят нас все коучи разом, но – нет, недостаточно просто видеть цель и не видеть препятствий. Во всяком случае, не всегда. Нужно пройти длинный путь моральных и физических преобразований, изучить километры тематических статей, обзавестись компанией опытных единомышленников прежде, чем ее величество гора встретит вас как доброго друга.

"Идут на высоты, а организм не подготовленный ни к сложным тропам, ни к перепадам температур, ни к разряженному воздуху. Хватают горную болезнь, головокружения, боли, отеки легких. Говорят: ой, пять-шесть километров пройти, подумаешь! И не учитывают, что не по прямой дороге, а вверх. Это уже совсем другие пять-шесть километров. Догадываются пользоваться 2ГИСом, который не учитывает рельеф! Нет ни физподготовки, ни психологической устойчивости. Одеваются как попало. А у ошибок есть накопительный эффект. Момент достижения критической массы, когда человек сам себя загонит в ловушку. Но всем хочется достигаторствовать!" – негодует гид.

Для пущей наглядности проведем блиц-опрос.

Развиты ли у вас мышцы-стабилизаторы? Не знаете? А между тем они крайне важны для нормального передвижения по неровной поверхности:

"На любых камнях, по которым тренированный человек будет прыгать, как козел горный, человек неподготовленный потеряет равновесие и упадет. Я уже молчу о том, что для неподготовленного сам факт прыжков по камням – стресс. А на фоне стресса человек совершает глупости".

Чувствуете ли разницу между одеждой и экипировкой, едой и провиантом?

"Провиант – это не обычная городская еда. Там вкусовые качества, эстетика уходят на 25-й план, потому что главное – быстро получить энергию, при этом без ощущения тяжести, чтобы в сон не начало клонить".

Умеете ли вы пить воду "по-горному"?

"Существует режим питья. Не тогда, когда захочется – если возникло чувство жажды, значит, уже наступило обезвоживание. Да и что пить? Холодную воду нельзя: пока она не нагреется в желудке, не поступит дальше в кишечник. Будем ходить с полным животом воды и все равно хотеть пить. Да к тому же еще замерзать начнем".

Осилите ли тащить на себе тяжелый походный рюкзак?

"Если образ жизни сидячий, вы далеки от спорта и резко дали такую нагрузку, можно просто уничтожить себе колени. Вдобавок из-за рюкзака меняется центр тяжести – страдает и спина".

Способны ли не "залипать" в смартфон?

"В экстремальной среде он – средство для экстренной связи и навигации. Фотографируете каждый куст и ведете прямые эфиры в соцсетях? Раз – и батарейка села".

И перечисленное – лишь крохотная верхушка огромного айсберга знаний и умений, которые вам необходимы, если манит высота.

Вот какой памяткой делится ДЧС:

Ходите в горы только в компании. Поход в одиночку – серьезный риск. Всегда отправляйтесь с кем-то. Изучите маршрут. Перед выходом соберите максимум информации: уровень сложности, протяженность, погодные условия, необходимое снаряжение. Подберите подходящую одежду. Обувь – только треккинговая. В рюкзаке обязательно: куртка и брюки (по погоде), дождевик, теплая кофта или флиска, одежда ярких цветов (ни в коем случае не камуфляж или темные оттенки). Что должно быть в рюкзаке! Запасной комплект теплой одежды, пауэрбанк, налобный фонарик + запасные батарейки, свисток, термос с чаем, перекус, индивидуальная аптечка, газовая горелка + газ, алюминиевая кружка (500 мл). Если планируется ночевка, то: спальник, каремат, сменное белье. Сообщите близким. Перед походом обязательно: сообщите маршрут и точки ночевки, дайте ориентировочное время возвращения, договоритесь о периодических звонках или сообщениях. Перед выходом в горы обязательно сфотографируйтесь всей группой – это поможет спасателям в поисках. Запомните, во что одеты: одежда, обувь, цвет рюкзака и головного убора. Если вы потерялись, не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие. Позвоните по номеру 112 или 8 (727) 372 15 60, передайте свое местоположение. После отправки координат не покидайте это место – спасатели начнут поиски именно оттуда. Если нет связи, двигайтесь, чтобы не замерзнуть. Подавайте сигналы: свисток, фонарик, отражатели.

И это – тоже снежинка в сугробе опыта, о котором нужно не только прочитать, но и нажить.

"Поэтому идите учиться. Учитесь, учитесь и еще раз учитесь. И тренируйтесь. Начинайте потихоньку – не надо сразу на четырехтысячник лезть. Это время, силы, мировоззрение. Поэтому я всегда говорю своим ученикам на первом занятии: друзья мои, поздравляю вас, ваша жизнь не будет прежней. Теперь придется постоянно менять себя, привычки, ценности", – подытожил Вадим Шкляр.

А нам лишь остается добавить: губят людей не горы. Губит людей вода – выпитая неправильно. Еда, одежда, слабое тело, нервы. Словом, неведение и малоопытность. А еще иногда – корона, что тяжелее любого походного рюкзака, но легко сбивается с головы твердой рукой матери-природы.