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Мир

В США родился самый "взрослый" ребенок мира

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 08:15 Фото: pexels
В США установили новый рекорд искусственного оплодотворения: 26 июля на свет появился ребенок, эмбрион которого хранили более 30 лет в замороженном состоянии, сообщает Zakon.kz.

По информации MIT Technology Review, для процедуры оплодотворения женщины использовали эмбрион, который хранился в замороженном состоянии 30 лет. Биологическая мать ребенка заморозила эмбрион в 1994 году.

Новорожденного мальчика назвали Тедеус Дэниел Пирс. Необычному донорству способствовало Христианское агентство по "усыновлению эмбрионов": биологическая мать и приемные родители связаны через это агентство.

Таких организаций несколько в США. Они декларируют миссию "спасения жизней", побуждая людей использовать эмбрионы, хранившиеся долгое время.

В ноябре 2024 года этот эмбрион использовали во время искусственного оплодотворения 35-летней Линдси Пирс. А в конце июля родился малыш Тедеус. Линзи Пирс рассказала Technology Review, что малыш очень спокойный. Семья в восторге, что имеет этого "драгоценного малыша" и чувствует себя, как в "научно-популярном фильме".

Издание отмечает, что отец малыша, 34-летний Тим Пирс, был еще ребенком, когда эмбрион заморозили. Биологической матери малыша, Линди Арчерд, сейчас 62 года. В 1990-годах они с мужем проходили процедуру ЭКО, во время которой заморозили четыре эмбриона. Она успешно забеременела и выносила ребенка из одного из этих эмбрионов.

Ранее смерть женщины с 26 телефонами оставила полицию в недоумении.

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Аксинья Титова
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