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Мир

Смерть женщины с 26 телефонами оставила полицию в недоумении

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 10:57 Фото: pexels
Молодая женщина скончалась в Бразилии, но обстоятельства гибели вызвали много вопросов у следователей, сообщает Zakon.kz.

По информации Mirror, правоохранители были ошеломлены, обнаружив мертвую 20-летнюю женщину с 26 айфонами, приклеенными к телу.

"Она скончалась 29 июля после того, как ей стало плохо в автобусе", – говорится в публикации.

Причиной смерти девушки стал сердечный приступ. Следователи озвучили гипотезу, согласно которой она была частью операции контрабандистов, но способ перевозки товара вызвал множество вопросов, как и смерть от несвойственного такому молодому возрасту заболевания.

Расследование продолжается. Местные власти заявили о проведении дополнительных экспертиз, чтобы точно определить причину смерти. Полиция занимается поиском и перекрытием возможного канала поставок контрабанды.

Ранее в Бразилии журналист отправился снимать репортаж о пропаже 13-летней девочки. Во время съемки мужчина неожиданно для себя обнаружил останки ребенка.

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Андрей Дюсупов
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