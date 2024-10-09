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Законодательство РК

В Казахстане родился ребенок весом более шести килограммов

Рождение ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 05:50 Фото: pixabay
В родильном отделении городской больницы №2 Шымкента на свет появился ребенок-батыр, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание OTYRAR, Альмира Жандарбекова стала мамой мальчика:

  • весом шесть с половиной кг;
  • ростом 63 см.

Роды прошли естественным путем, что стало особенным событием для врачей и семьи. Для женщины – это уже шестой ребенок. Мальчика назвали Тауекел.

В конце лета мать семерых дочерей в Туркестанской области родила тройню: детей назвали Касым, Жомарт и Кемел.

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