В Казахстане родился ребенок весом более шести килограммов

В родильном отделении городской больницы №2 Шымкента на свет появился ребенок-батыр, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание OTYRAR, Альмира Жандарбекова стала мамой мальчика:

весом шесть с половиной кг;

ростом 63 см.

Роды прошли естественным путем, что стало особенным событием для врачей и семьи. Для женщины – это уже шестой ребенок. Мальчика назвали Тауекел.

В конце лета мать семерых дочерей в Туркестанской области родила тройню: детей назвали Касым, Жомарт и Кемел.