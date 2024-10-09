В Казахстане родился ребенок весом более шести килограммов
Фото: pixabay
В родильном отделении городской больницы №2 Шымкента на свет появился ребенок-батыр, сообщает Zakon.kz.
Как передает местное издание OTYRAR, Альмира Жандарбекова стала мамой мальчика:
- весом шесть с половиной кг;
- ростом 63 см.
Роды прошли естественным путем, что стало особенным событием для врачей и семьи. Для женщины – это уже шестой ребенок. Мальчика назвали Тауекел.
В конце лета мать семерых дочерей в Туркестанской области родила тройню: детей назвали Касым, Жомарт и Кемел.
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