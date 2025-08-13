"Самый старый" ребенок родился в США: в чем его уникальность

В США родился мальчик, установивший рекорд как "самый старый ребенок". Таддеус Дэниел Пирс развился из эмбриона, который хранился 30 с половиной лет, сообщает Zakon.kz.

Линдси и ее муж Тим Пирс, живущие в Лондоне, штат Огайо, "усыновили" эмбрион женщины Линды Арчерд, которая отдала его на заморозку в 1994 году, и сейчас ей 62 года.

"У ребенка есть 30-летняя сестра", – рассказала Линдси. А Тим был совсем малышом, когда был создан эмбрион.

Как пишет MIT Technology Review, история началась в начале 1990-х. Арчерд шесть лет безуспешно пыталась забеременеть. Они с мужем решили попробовать ЭКО, довольно новую в то время технологию. В мае 1994 года им удалось создать четыре эмбриона. Одного перенесли в матку Линды и родилась здоровая девочка. Остальные три эмбриона заморозили и отправили в резервуар для хранения. Это было 31 год назад.

Изначально Арчерд планировала использовать эмбрионы сама. Но муж не хотел. А после развода она добилась права опеки над ними и оставила хранить, надеясь, что когда-нибудь сможет их использовать.

С наступлением менопаузы женщина решила передать их нуждающейся в этом семье, причем не анонимно: она хотела быть знакома с родителями и будущими детьми. Арчерд воспользовалась "усыновлением" эмбрионов. Это вид донорства эмбрионов, при котором и донор, и реципиент имеют право голоса в решении, кому они "помещают" свои эмбрионы или у кого их "усыновляют". И Арчерд подобрала семью. Супруги, которым 35 и 34 года, пытались завести ребенка семь лет и обращались к нескольким врачам.

В то время, когда Арчерд отдала на заморозку свои эмбрионы, их подвергали медленной заморозке. Этот метод предполагает постепенное понижение температуры эмбрионов. Их размораживание сложнее, чем замороженных современным методом. Но все три эмбриона выжили. Один из них перестал развиваться позже, два других перенесли в матку Линдси 14 ноября. И один из них развился в плод.

Теперь биологическая мать малыша с нетерпением ждет встречи с ним. А семья Пирс отметила, что роды были тяжелые, но мальчик очень спокойный.

