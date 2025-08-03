Сильный дождь, шквал и град: в Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение

В Алматы и 17 областях Казахстана на 4 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу "Казгидромет".

Ночью в горных районах, днем на востоке, западе, в горных районах области Жетысу ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. На севере, юге, в горных районах области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23, временами 28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ожидается гроза. Ветер северо-западный, временами порывы 18-23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, временами порывы 18-23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на юге Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, на западе, востоке, юге области временами порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В области Улытау ожидается ветер северо-восточный, на юге, востоке, в центре области временами порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, временами порывы 15-20 м/с.



В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, днем в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке, юге области туман. Ветер северо-западный, северный, на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. На юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью на западе, севере, юге области Абай ожидается гроза. Днем на востоке, юге, в центре области гроза, град, шквал. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер северо-западный, северный, на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.



Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На западе, юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 35 градусов.



Днем на западе Актюбинской области ожидается сильная жара 36 градусов. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-39 градусов. На севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 36-38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В центре, на севере, юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, в центре, на севере, юге области 15-20 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем на юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, днем на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем на юге, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 38-40 градусов. На северо-востоке области высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на западе Костанайской области ожидаются гроза, туман. Ветер северо-восточный, днем на юге области порывы 15 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 4 по 6 августа 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.

