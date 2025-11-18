Конфликт вокруг Тайваня накаляется: Китай убрал японские фильмы из кинотеатров

Китай приостановил прокат японских фильмов из-за дипломатического кризиса, который был вызвал заявлением премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Korea JoongAng Daily, в ноябре политик заявила, что желание силой установить контроль над Тайванем со стороны китайских властей угрожает Японии и может спровоцировать военный ответ. После этого китайские дистрибьюторы убрали из сетки кинотеатров мультфильм "Жгучие танцовщицы Касукабе" и экранизацию манги "Клетки за работой!".

Отметим, что гостелекомпания CCTV назвала отказ от проката японских фильмов "разумным решением", отражающим настроения в стране.

Отсрочка произошла всего через две недели после того, как высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване вызвали бурную реакцию Китая и стали причиной самого серьезного дипломатического столкновения между двумя восточноазиатскими державами за последние годы.

Ранее сообщалось, что Китай усилил давление на Японию из-за заявлений о Тайване.