Конфликт вокруг Тайваня накаляется: Китай убрал японские фильмы из кинотеатров
Как пишет Korea JoongAng Daily, в ноябре политик заявила, что желание силой установить контроль над Тайванем со стороны китайских властей угрожает Японии и может спровоцировать военный ответ. После этого китайские дистрибьюторы убрали из сетки кинотеатров мультфильм "Жгучие танцовщицы Касукабе" и экранизацию манги "Клетки за работой!".
Отметим, что гостелекомпания CCTV назвала отказ от проката японских фильмов "разумным решением", отражающим настроения в стране.
Отсрочка произошла всего через две недели после того, как высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване вызвали бурную реакцию Китая и стали причиной самого серьезного дипломатического столкновения между двумя восточноазиатскими державами за последние годы.
Ранее сообщалось, что Китай усилил давление на Японию из-за заявлений о Тайване.