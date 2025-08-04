Самолет экстренно сел в Мадриде после столкновения с птицей

Пассажирский лайнер Airbus получил серьезные повреждения, столкнувшись с крупной птицей во время взлета из испанского аэропорта, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел на рейсе Iberia 3 августа 2025 года, после чего самолет был вынужден вернуться и совершить экстренную посадку в Мадриде.

По данным Daily Mail, носовая часть лайнера получила серьезные повреждения. Обшивка отвалилась, что видно на опубликованных фотографиях.

Согласно сервису FlightRadar24, самолет сделал короткий круг над Мадридом и благополучно приземлился спустя чуть более часа после вылета.

Ранее мы сообщали, что стюардессы подали в суд на Boeing из-за оторвавшейся двери самолета.