Пассажирский самолет изуродовало в воздухе во время полета
Инцидент произошел в понедельник, 26 октября 2026 года, во время полета из международного аэропорта Адена в международный аэропорт имени королевы Алии в Аммане.
Фотографии самолета после посадки распространились в социальных сетях. Сообщается о значительном повреждении носового обтекателя радара и лобового стекла кабины пилотов.
More visuals of the damage on Yemenia Airways Airbus A320 aircraft due to the hail strike incident. #aircraft https://t.co/7GQubdnbbr— FL360aero (@fl360aero) October 27, 2026
Несмотря на серьезность инцидента и турбулентность, сообщений о пострадавших среди пассажиров и членов экипажа не поступало, пишет Aerocorner.
YEMENIA AIRWAYS AIRCRAFT LANDS SAFELY AFTER HAILSTRIKE EN ROUTE TO AMMAN A Yemenia Airways flight from Aden International Airport (ADE) to Queen Alia International Airport (AMM) landed safely on Monday, October 26, after encountering severe weather and a hailstrike during the flight. According to Yemeni media reports, the aircraft experienced significant turbulence, with hail damaging the nose Radome and cockpit windshield. Passengers were reported safe, with no injuries reported. Yemenia Airways spokesperson Hatem Al-Shaabi confirmed that the aircraft had landed safely and stated that it would undergo maintenance in Amman. A replacement aircraft was arranged for passengers scheduled to travel from Amman to Aden. The incident has drawn praise for the flight crew’s handling of the challenging conditions. It also highlights the serious hazards thunderstorms and hail can pose to aircraft, reinforcing the importance of sound decision-making, crew training, and established aviation safety procedures. Safety first. Every flight, every passenger, every time. 📹الريدة الآن الإخباري #AviationSafety #AviationNews #FlightSafety #Hailstrike #Aviation— FL360aero (@fl360aero) October 27, 2026
Йеменская национальная пресс-служба сообщила во вторник, 27 октября, что самолет был поражен градом, но благополучно приземлился.
Представитель авиакомпании Yemenia Airways заявил, что самолет пройдет техническое обслуживание в аэропорту имени королевы Алии. По его словам, пассажиры, забронировавшие билеты из Аммана обратно в Аден, полетят другим самолетом.
При этом в авиакомпании не уточнили масштабы ущерба и не назвали количество пассажиров.
А самолет американской авиакомпании United экстренно вернулся в Лас-Вегас после того, как стюард заметил, что один из пассажиров отправил сообщение о плане захвата воздушного судна.