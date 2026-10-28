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Мир

Пассажирский самолет изуродовало в воздухе во время полета

поврежденный градом самолет, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 09:13 Фото: X/@Enel_Aire
Самолет Airbus A320 авиакомпании Yemenia Airways получил серьезные повреждения в воздухе во время рейса из Йемена в Иорданию, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в понедельник, 26 октября 2026 года, во время полета из международного аэропорта Адена в международный аэропорт имени королевы Алии в Аммане.

Фотографии самолета после посадки распространились в социальных сетях. Сообщается о значительном повреждении носового обтекателя радара и лобового стекла кабины пилотов.

Несмотря на серьезность инцидента и турбулентность, сообщений о пострадавших среди пассажиров и членов экипажа не поступало, пишет Aerocorner.

Йеменская национальная пресс-служба сообщила во вторник, 27 октября, что самолет был поражен градом, но благополучно приземлился.

Представитель авиакомпании Yemenia Airways заявил, что самолет пройдет техническое обслуживание в аэропорту имени королевы Алии. По его словам, пассажиры, забронировавшие билеты из Аммана обратно в Аден, полетят другим самолетом.

При этом в авиакомпании не уточнили масштабы ущерба и не назвали количество пассажиров.

А самолет американской авиакомпании United экстренно вернулся в Лас-Вегас после того, как стюард заметил, что один из пассажиров отправил сообщение о плане захвата воздушного судна.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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