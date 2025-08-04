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Мир

Деноминацию национальной валюты планируют провести в Иране

деноминация нацвалюты в Иране, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 19:13 Фото: pixabay
Глава Комитета по экономике Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана поддержал законопроект о деноминации риала, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Fortune, при этом иранская валюта не сменит название.

"Сегодняшнее постановление комитета приняло инициативу правительства и подтвердило предыдущее решение Меджлиса. Реформа валюты в количественном отношении остается в силе", – заявил Хосейни.

По его словам, "единица новой валюты" будет эквивалентна нынешним 10 тыс. риалов.

Предложение о деноминации впервые было выдвинуто в 2019 году, но затем отложено. Действующий законопроект должен пройти парламентское голосование и получить одобрение Совета стражей – органа, уполномоченного рассматривать законопроекты. Пока неясно, когда состоится парламентское голосование.

В мае глава Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин заявил, что продолжит реализацию этого плана, отметив, что иранский риал "не имеет благоприятного имиджа" в мировой экономике. Это решение было принято на фоне усугубляющихся экономических проблем Ирана, включая безудержную инфляцию, резкую девальвацию национальной валюты и затянувшиеся последствия международных санкций.

Ранее сообщалось, что террористы напали на здание суда в Иране.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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