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Мир

Бортпроводника из США осудили за съемку детей в туалете самолета

бортпроводник из США получил срок за съемку детей в туалете самолета, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 21:34 Фото: pixabay
В США осудили бортпроводника Эстес Картера Томпсона III, который подглядывал за детьми в туалете самолета, сообщает Zakon.kz.

По информации The Washington Post, мужчина устанавливал замаскированный наклейками телефон с включенной камерой в туалетах самолетов. В какой-то момент 14-летняя пассажирка заметила устройство и рассказала родителям, что привело к задержанию Томпсона после посадки воздушного судна.

Отмечается, что при обыске в его облачном хранилище обнаружили видео с пятью несовершеннолетними жертвами 7, 9, 11 и 14 лет, а также AI-сгенерированные материалы порнографического характера. Прокуратура Массачусетса подчеркнула, что действия преступника подорвали доверие и чувство безопасности у пострадавших девочек.

Согласно данным издания, Томпсон признал вину и выразил раскаяние. Помимо тюремного срока в 18,5 года, суд назначил ему пять лет надзора после освобождения с обязательной регистрацией в качестве сексуального преступника и прохождением специализированной программы лечения.

Ранее сообщалось, что стюардессы подали в суд на Boeing из-за оторвавшейся двери самолета.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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