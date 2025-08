Бортпроводника из США осудили за съемку детей в туалете самолета

По информации The Washington Post, мужчина устанавливал замаскированный наклейками телефон с включенной камерой в туалетах самолетов. В какой-то момент 14-летняя пассажирка заметила устройство и рассказала родителям, что привело к задержанию Томпсона после посадки воздушного судна.

Отмечается, что при обыске в его облачном хранилище обнаружили видео с пятью несовершеннолетними жертвами 7, 9, 11 и 14 лет, а также AI-сгенерированные материалы порнографического характера. Прокуратура Массачусетса подчеркнула, что действия преступника подорвали доверие и чувство безопасности у пострадавших девочек.

Согласно данным издания, Томпсон признал вину и выразил раскаяние. Помимо тюремного срока в 18,5 года, суд назначил ему пять лет надзора после освобождения с обязательной регистрацией в качестве сексуального преступника и прохождением специализированной программы лечения.

NEW: American Airlines flight attendant Estes Carter Thompson III indicted for secretly filming a 14-year-old girl going to the bathroom on the plane.



Police say Thompson had recordings of four other girls, 7, 9, 11 & 14, on his phone.



The incident happened when Thompson… pic.twitter.com/4DBsK8knY3