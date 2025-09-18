Бортпроводник взял пример с депутата и поздравил маму по громкоговорителю в самолете
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В соцсетях распространяют видео, снятое в самолете. На нем бортпроводник в микрофон озвучил поздравление мамы с днем рождения, сообщает Zakon.kz.
Сотрудник казахстанской авиакомпании Саги Токтамов активно и креативно показывает нюансы работы бортпроводником. А в последнем видео он решил повторить подвиг с публичным поздравлением мамы. Перед вылетом Саги произнес соответствующую речь.
"Уважаемые пассажиры, прошу прощения за небольшую задержку рейса. Хочу воспользоваться моментом, сегодня у моей мамы день рождения. Хочу поздравить ее. Мамочка, желаю вам и папе счастья и здоровья. Спасибо", – сказал он в микрофон перед вылетом.
- Пассажиры отреагировали на объявление аплодисментами.
- Подписчики креативного бортпроводника тоже оценили идею:
- Брат, ты принимаешь заказы?
- Вам можно. Кутты болсын. Долгих счастливых лет маме.
- Надо было про внуков мин на 5 сказать, что-то быстро уложился.
Широкое обсуждение в обществе вызвало поздравление с днем рождения мамы, озвученное депутатом Ардаком Назаровым во время заседания. Отметим, что ничего противозаконного в этом ни в Мажилисе, ни в Сенате не увидели.
