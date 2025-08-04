#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
541.82
627.1
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
541.82
627.1
6.78
Мир

Пожилая пара с собакой пропала без вести во время полета к родственникам в Австралии

пожилая пара с собакой пропала без вести во время полета к родственникам, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 00:18 Фото: pixabay
В Австралии 70-летний мужчина и его 60-летняя возлюбленная вместе с собакой отправились на частном самолете в соседний штат, но на полпути пара перестала выходить на связь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, жители Тасмании вылетели на своем самолете в аэропорт Хиллстон в Новом Южном Уэльсе, чтобы навестить родственников. Но, пролетая над Бассовым проливом, пара пропала без вести.

Инспектор полиции Тасмании Ник Кларк заявил, что пилот был очень опытным и ключевым членом местного аэроклуба, однако самолет был для него новым, поскольку мужчина купил его около четырех месяцев назад.

В данное время спасатели ищут пожилую пару с помощью вертолетов и морских пехотинцев.

Ранее сообщалось, что 11 дней продолжаются поиски пропавшего вертолета в Алматинской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Тигренка и львенка нашли в частном доме в Дагестане
Мир
23:21, 04 августа 2025
Тигренка и львенка нашли в частном доме в Дагестане
Домашних животных призвали приносить на корм хищникам в датский зоопарк
Мир
22:50, 04 августа 2025
Домашних животных призвали приносить на корм хищникам в датский зоопарк
Чиновник покалечил сотрудников аэропорта в Индии
Мир
21:48, 04 августа 2025
Чиновник покалечил сотрудников аэропорта в Индии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: