Пожилая пара с собакой пропала без вести во время полета к родственникам в Австралии

В Австралии 70-летний мужчина и его 60-летняя возлюбленная вместе с собакой отправились на частном самолете в соседний штат, но на полпути пара перестала выходить на связь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, жители Тасмании вылетели на своем самолете в аэропорт Хиллстон в Новом Южном Уэльсе, чтобы навестить родственников. Но, пролетая над Бассовым проливом, пара пропала без вести.

Инспектор полиции Тасмании Ник Кларк заявил, что пилот был очень опытным и ключевым членом местного аэроклуба, однако самолет был для него новым, поскольку мужчина купил его около четырех месяцев назад.

В данное время спасатели ищут пожилую пару с помощью вертолетов и морских пехотинцев.

A plane has vanished between George Town, Tasmania & New South Wales, Australia. No mayday call was sent & the emergency beacon hasn't detected anything wrong, aviation experts are baffled. 2 people & their dog were onboard ✈️#Vanishedplane #missingplanehttps://t.co/Vd0TL87Om2 pic.twitter.com/YizrWlbOGd — Justice 4 Nicola Bulley & Others 💚💙🩷💛 ⚖️ (@chucklechopsx) August 4, 2025

Ранее сообщалось, что 11 дней продолжаются поиски пропавшего вертолета в Алматинской области.