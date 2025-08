Пожилая пара с собакой пропала без вести во время полета к родственникам в Австралии

Как пишет The Sun, жители Тасмании вылетели на своем самолете в аэропорт Хиллстон в Новом Южном Уэльсе, чтобы навестить родственников. Но, пролетая над Бассовым проливом, пара пропала без вести.

Инспектор полиции Тасмании Ник Кларк заявил, что пилот был очень опытным и ключевым членом местного аэроклуба, однако самолет был для него новым, поскольку мужчина купил его около четырех месяцев назад.

В данное время спасатели ищут пожилую пару с помощью вертолетов и морских пехотинцев.

A plane has vanished between George Town, Tasmania & New South Wales, Australia. No mayday call was sent & the emergency beacon hasn't detected anything wrong, aviation experts are baffled. 2 people & their dog were onboard ✈️#Vanishedplane #missingplanehttps://t.co/Vd0TL87Om2 pic.twitter.com/YizrWlbOGd