"Пропал без вести": Катя Лель выдвинула мистическую версию исчезновения бывшего мужа

В начале мая 2025 года стало известно, что бывший супруг российской певицы Кати Лель пропал без вести. Мужчина отправился в Европу и перестал выходить на связь, сообщает Zakon.kz.

По информации Starhit, о пропаже бывшего мужа Лель говорят уже почти два месяца. Игорь Кузнецов отдыхал во Франции, но неожиданно пропал со всех радаров. По одной из версий, мужчина утонул.

Но певица не готова принять такой исход. Верящая в НЛО и говорящая о своих сверхъестественных способностях Лель утверждает, что экс-супруг еще не в царстве мертвых.

"Когда он исчез, я не ощущала его в другом мире. Абсолютно. Я его ощущала между мирами. Между этим миром и другим. Я не могла это объяснить. Я видела, что ребенок очень переживает, все-таки у них большая связь с папой энергетическая. И я ей сказала: "Эми, не прееживай, он найдется. Он обязательно придет". Поэтому я также понимаю, что это очень серьезный урон для его души, ему дают очень большой шанс для трансформации. Если он сможет найти этот шанс, то он будет жить дальше", – говорит Катя Лель.

О произошедшем артистка узнала не сразу. Изначально пропажа Игоря взволновала друзей мужчины, потом они сообщили обо всем бывшей жене. После развода в 2023-м Лель старалась не контактировать с экс-супругом, но испугалась за жизнь Кузнецова.

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