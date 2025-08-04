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Происшествия

11 дней продолжаются поиски пропавшего вертолета в Алматинской области

поиски вертолета, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 20:44 Фото: Минобороны РК
К поисково-спасательным работам, которые ведутся уже 11 суток, привлечены свыше 330 человек личного состава, 59 единиц автомобильной техники, 23 плавательных средства, 12 беспилотных летательных аппаратов, а также эхолоты, георадары, авиация и кинологические расчеты, сообщает Zakon.kz.

Помимо специалистов Министерства обороны, в поисках участвуют сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел и других государственных структур.

Фото: Минобороны РК

По поручению министра обороны генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова сформирована специальная комиссия, в состав которой вошли высококвалифицированные специалисты Департамента по безопасности полетов государственной авиации. Часть комиссии задействована в поисках, другая – проводит мероприятия по расследованию авиационного инцидента.

Фото: Минобороны РК

Несмотря на глубокое заиливание дна, нулевую видимость под водой и переменчивую погоду, работы ведутся в круглосуточном режиме.

Фото: Минобороны РК

"Проводятся воздушные облеты труднопроходимых районов, обследуются береговая полоса и акватория озера. Привлечены научные и технические организации, использующие специальное оборудование для подводного и наземного поиска. Параллельно продолжается техническое расследование. Комиссией изучаются документация по подготовке и эксплуатации воздушного судна, материалы от правоохранительных органов и авиационных служб, метеорологическая и орнитологическая обстановка на маршруте вертолета и другие факторы", – рассказал командующий Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны РК авиации Аскар Избасов.

Фото: Минобороны РК

Поиски будут продолжены до установления судьбы членов экипажа пропавшего вертолета и причин, приведших к трагедии.

25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил. 

Позднее в Минобороны и МЧС раскрыли подробности.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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