11 дней продолжаются поиски пропавшего вертолета в Алматинской области
Помимо специалистов Министерства обороны, в поисках участвуют сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел и других государственных структур.
Фото: Минобороны РК
По поручению министра обороны генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова сформирована специальная комиссия, в состав которой вошли высококвалифицированные специалисты Департамента по безопасности полетов государственной авиации. Часть комиссии задействована в поисках, другая – проводит мероприятия по расследованию авиационного инцидента.
Фото: Минобороны РК
Несмотря на глубокое заиливание дна, нулевую видимость под водой и переменчивую погоду, работы ведутся в круглосуточном режиме.
Фото: Минобороны РК
"Проводятся воздушные облеты труднопроходимых районов, обследуются береговая полоса и акватория озера. Привлечены научные и технические организации, использующие специальное оборудование для подводного и наземного поиска. Параллельно продолжается техническое расследование. Комиссией изучаются документация по подготовке и эксплуатации воздушного судна, материалы от правоохранительных органов и авиационных служб, метеорологическая и орнитологическая обстановка на маршруте вертолета и другие факторы", – рассказал командующий Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны РК авиации Аскар Избасов.
Фото: Минобороны РК
Поиски будут продолжены до установления судьбы членов экипажа пропавшего вертолета и причин, приведших к трагедии.
25 июля 2025 года в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил.
Позднее в Минобороны и МЧС раскрыли подробности.