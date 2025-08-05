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Мир

Столкновение кита с моторной лодкой попало на видео в США

Кит, малый полосатик, вода, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 06:16 Фото: wikipedia
Кит вида малый полосатик погиб у побережья Нью-Джерси (США) после столкновения с небольшой лодкой, которая едва не перевернулась, а пассажир вылетел за борт. Самого кита выбросило на песчаную отмель на мелководье, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, 2 августа около 14:45 моторная лодка столкнулась с шестиметровым китом в заливе Барнегат. Инцидент был заснят на видео, на котором видно, как лодка сильно раскачивалась, а человек барахтался в воде, прежде чем ему удалось удержаться рядом с лодкой.

К счастью, пассажир не получил серьезных травм. Однако позже кита нашли мертвым на песчаной отмели.

По данным Центра по исследованию морских млекопитающих, из-за приливно-отливных условий специалисты не смогли приблизиться к киту ближе, чем на 30 метров, для тщательного осмотра.

Ведомство предупредило владельцев лодок о необходимости соблюдать осторожность в воде.

Малые полосатики – самые маленькие усатые киты, достигающие длины до 10,6 метра и веса до 10 тонн. Они известны своим любопытством и встречаются в океанах по всему миру, от полярных до тропических вод.

Малые полосатики питаются мелкой рыбой, планктоном и крилем и часто плавают в одиночку или небольшими группами. Они также известны своим характерным "боингом" – низкочастотным звуком, используемым для общения.

Ранее тигренка и львенка нашли в частном доме в Дагестане.

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Аксинья Титова
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