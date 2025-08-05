Столкновение кита с моторной лодкой попало на видео в США
По информации NDTV, 2 августа около 14:45 моторная лодка столкнулась с шестиметровым китом в заливе Барнегат. Инцидент был заснят на видео, на котором видно, как лодка сильно раскачивалась, а человек барахтался в воде, прежде чем ему удалось удержаться рядом с лодкой.
A 20-foot Minke whale died after hitting a boat in shallow waters in Barnegat Bay, New Jersey.— Open Source Intel (@Osint613) August 3, 2025
Wild video shows the whale slamming the boat, nearly capsizing it, and tossing a passenger overboard. The Marine Mammal Stranding Center says the whale may have been injured by the… pic.twitter.com/l5XiBkC8iC
К счастью, пассажир не получил серьезных травм. Однако позже кита нашли мертвым на песчаной отмели.
По данным Центра по исследованию морских млекопитающих, из-за приливно-отливных условий специалисты не смогли приблизиться к киту ближе, чем на 30 метров, для тщательного осмотра.
Ведомство предупредило владельцев лодок о необходимости соблюдать осторожность в воде.
Малые полосатики – самые маленькие усатые киты, достигающие длины до 10,6 метра и веса до 10 тонн. Они известны своим любопытством и встречаются в океанах по всему миру, от полярных до тропических вод.
Малые полосатики питаются мелкой рыбой, планктоном и крилем и часто плавают в одиночку или небольшими группами. Они также известны своим характерным "боингом" – низкочастотным звуком, используемым для общения.
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