#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Мир

Лодка с сотнями мигрантов перевернулась у берегов Малайзии

, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 16:20
В Индийском океане недалеко от границы между Таиландом и Малайзией перевернулась лодка, на борту которой находилось около 300 мигрантов из Мьянмы, сообщает Zakon.kz.

По словам официальных лиц, в море обнаружено по меньшей мере одно тело, 10 человек спасены, а десятки пропали без вести, пишет ABC 9 ноября 2025 года.

Точное время и место, где затонула лодка, пока неизвестны.

Представитель Малайзии заявил, что судно, вероятно, перевернулось в водах Таиланда, предупредив, что трансграничные синдикаты все активнее эксплуатируют мигрантов, используя опасные морские пути.

Первый адмирал Ромли Мустафа из Агентства по обеспечению соблюдения морского права Малайзии сообщил, что предварительное расследование показало, что судно вышло из города Бутидаунг в штате Ракхайн в Мьянме и затонуло три дня назад.

Агентство начало поисково-спасательную операцию в субботу после того, как несколько выживших были обнаружены дрейфующими в водах недалеко от северного курортного острова Лангкави в Малайзии. Он добавил, что в море было обнаружено тело женщины, предположительно из Мьянмы.

По его словам, в результате инцидента были спасены по меньшей мере 10 человек, в том числе один гражданин Бангладеш и несколько граждан Мьянмы.

"Возможно, по мере продолжения операции будут обнаружены и другие жертвы", – заявил Ромли.

В сентябре крокодил съел взрослого мужчину на глазах пожилого отца в Малайзии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Лодка с людьми перевернулась на Бухтарминском водохранилище
09:31, 27 июля 2025
Лодка с людьми перевернулась на Бухтарминском водохранилище
Почти 90 мигрантов погибли у берегов Мавритании после опрокидывания лодки
10:54, 06 июля 2024
Почти 90 мигрантов погибли у берегов Мавритании после опрокидывания лодки
Индийский мигрант погиб в сдувшейся лодке, пытаясь пересечь Ла-Манш
08:20, 28 октября 2024
Индийский мигрант погиб в сдувшейся лодке, пытаясь пересечь Ла-Манш
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: