Лодка с сотнями мигрантов перевернулась у берегов Малайзии

В Индийском океане недалеко от границы между Таиландом и Малайзией перевернулась лодка, на борту которой находилось около 300 мигрантов из Мьянмы, сообщает Zakon.kz.

По словам официальных лиц, в море обнаружено по меньшей мере одно тело, 10 человек спасены, а десятки пропали без вести, пишет ABC 9 ноября 2025 года.

Точное время и место, где затонула лодка, пока неизвестны.

Представитель Малайзии заявил, что судно, вероятно, перевернулось в водах Таиланда, предупредив, что трансграничные синдикаты все активнее эксплуатируют мигрантов, используя опасные морские пути.

Первый адмирал Ромли Мустафа из Агентства по обеспечению соблюдения морского права Малайзии сообщил, что предварительное расследование показало, что судно вышло из города Бутидаунг в штате Ракхайн в Мьянме и затонуло три дня назад.

Агентство начало поисково-спасательную операцию в субботу после того, как несколько выживших были обнаружены дрейфующими в водах недалеко от северного курортного острова Лангкави в Малайзии. Он добавил, что в море было обнаружено тело женщины, предположительно из Мьянмы.

По его словам, в результате инцидента были спасены по меньшей мере 10 человек, в том числе один гражданин Бангладеш и несколько граждан Мьянмы.

"Возможно, по мере продолжения операции будут обнаружены и другие жертвы", – заявил Ромли.

В сентябре крокодил съел взрослого мужчину на глазах пожилого отца в Малайзии.